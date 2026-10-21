卡利巴夫晤巴基斯坦陸軍元帥　重申美國必須滿足伊朗7項條件

路透社引述伊朗媒體10月20日報道，伊朗向到訪的巴基斯坦陸軍元帥表示，在德黑蘭的要求得到滿足之前，伊朗不會與華盛頓進行任何談判。分析認為，儘管主要協調人方巴基斯坦進行調解，伊朗的立場仍然日益強硬。



據伊朗努爾新聞社（Nournews）報道，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在德黑蘭與巴基斯坦陸軍元帥穆尼爾（Asim Munir）討論了調解努力和地區局勢發展。

2026年10月20日，伊朗德黑蘭，總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian，右）與巴基斯坦陸軍元帥穆尼爾（Asim Munir，左）舉行會面。（reuters）

巴基斯坦是美國和伊朗之間的關鍵調解人。早前的調解努力促成了6月的臨時和平協議，但幾週後，伊朗和美國之間的衝突再次爆發，伊斯蘭堡備忘錄迅速瓦解。

穆尼爾同日也會見伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）。

據伊朗方面發布的會議紀要，卡利巴夫表示，除非華盛頓滿足伊朗9月提出，重開霍爾木茲海峽的七項條件，否則無法重新獲得德黑蘭的信任。

這些要求包括結束美國對其港口的封鎖、解除對其石油出口的制裁以及停止所有地區戰線的敵對行動。

2026年5月23日，伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在德黑蘭會見了巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）。（X@IraninHyderabad）

據伊朗媒體報道，伊朗最高國家安全委員會秘書雷扎伊（Mohsen Rezaei）在與穆尼爾同日的另一個會晤中也傳達了類似的訊息，稱在德黑蘭的要求得到滿足之前，不會與華盛頓進行任何談判。

雷扎伊也表示，所有濃縮核原料都將留在伊朗，重申了最高精神領袖穆傑塔巴（Ayatollah Mojtaba Khamenei）的立場，即不應將接近武器級的濃縮鈾運往國外。

美國副總統萬斯（JD Vance）10月初曾表示，伊朗必須「切實」削減其濃縮鈾能力，以滿足美國的要求，並結束兩國持續八個月的戰爭。

以色列、美國和其他西方國家長期以來一直指責伊朗尋求發展核武器，其中包括指出伊朗將鈾濃縮至60%的舉措，這遠高於民用需求，且接近製造核武器所需的90%。

伊朗一直否認尋求發展核武。