李強晤伊朗副總統　籲各方盡早重啟對話化解分歧

國務院總理李強10月19日在塔吉克首都杜尚別（Dushanbe）出席上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第二十五次會議期間，與伊朗第一副總統阿雷夫（Mohammad Reza Aref）會面。



2026年10月19日，中國國務院總理李強到訪塔吉克期間，與伊朗第一副總統阿雷夫（Mohammad Reza Aref）會面。（中國外交部圖片）

李強表示，今年以來，中東局勢動盪不安。中方認為，各國主權和安全都應得到尊重，相關各方應當堅持和平選擇，盡早重啟對話談判，通過政治外交途徑化解分歧，推動地區早日恢復安寧。中方一直在盡最大努力勸和促談，將秉持國家主席習近平提出的一系列重大倡議和主張精神，為促進地區和平、穩定、發展繼續作出努力。

中方引述阿雷夫表示，伊方高度重視對華關係，願同中方密切各層級往來，加強各領域互利合作。作為負責任大國，中方始終支持多邊主義，致力於維護全球南方國家共同利益，伊方對此表示讚賞。

他又稱，伊方感謝中方堅持勸和止戰，歡迎並支持習近平就促進中東和平安全提出的重要倡議和主張，願通過對話協商化解衝突分歧，希望早日回歸伊斯蘭堡諒解備忘錄，盡早恢復地區和平安寧。