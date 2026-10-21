特朗普稱已花23億撐共和黨中期選舉　紐時：彭博捐6.3億予民主黨

美國中期選舉臨近之際，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月20日（週二）表示，他已在共和黨的競選活動中花費超過3億美元（約23.6億港元）。與此同時，《紐約時報》同日報道，億萬富豪、前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）在過去兩個月已投入8000萬美元（約6.3億港元）支持民主黨的競選活動。



特朗普在其社交平台發文表示：「出於我對共和黨及其所有政策和原則的信念，尤其是在目睹了法國和歐洲其他地區正在發生的事情之後，我很高興地宣布，為了應對我國歷史上最重要的中期選舉，我已經或將在選舉日之前投入超過4億美元（約31.4億港元）。」

特朗普發文稱已花3億美元支持共和黨的中期選舉活動：

2026年10月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，他已在共和黨的競選活動中花費超過3億美元（約23.6億港元）。（Truthsocial@realDonaldTrump）

特朗普提到：「其中超過3億美元（約23.6億港元）已用於廣告宣傳、直接和間接選民聯繫、集會、集會場地、電話集會、選民動員計劃、選舉誠信等各個面向。我非常榮幸能夠代表共和黨這樣做，共和黨為將我們的國家從毀滅的邊緣拉回來做出了巨大貢獻。讓美國再次偉大！」

與此同時，彭博的團隊向《紐約時報》表示，他在9月和10月向民主黨捐贈約8,000萬美元（約6.3億港元）。

民主黨期望能夠在11月3日舉行的中期選舉中，重奪對參眾兩院的控制。

眾議院將改選全部435個議席，民主黨需要贏得218席才能控制眾議院。

參議院將改選35個議席，民主黨需要比共和黨多取得4個議席，才能控制參議院。

2026年9月19日，美國加州，前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）出席盧卡斯敘事藝術博物館（Lucas Museum of Narrative Art）舉行的開幕夜活動。（Getty）

據報道，在彭博的政治捐款中，至少有5000萬美元（約3.9億港元）用於眾議院選舉，其中包括向他聯合創辦的「每個城鎮支持槍械安全」（Everytown for Gun Safety）組織捐贈的2400萬美元（約1.9億），該組織今年的焦點是眾議院選舉。

另有1,600萬美元（約1.3億港元）捐給「眾議院多數黨政治行動委員會」（House Majority PAC），這是一個與民主黨眾議院領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）結盟的超級政治行動委員會。這筆捐款讓彭博成為這兩個機構的最大公開金主。

報道指，由於民主黨被看好贏得眾議院，金主傾向將更多大額捐款投入參議院的競選中，因為參議院的選舉被認為是勢均力敵。而彭博則希望傑弗里斯能夠獲得一個便於管理的多數席位，而不僅僅是成為多數黨議長所需的218票。

彭博團隊的顧問沃爾夫森（Howard Wolfson）表示：「就眾議院多數席位而言，221席和 230席之間的差別非常重要。」他指的是民主黨明年最終可能獲得的席位數量。