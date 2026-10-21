意大利內閣推新措施：暴力示威者可囚5年　未成年人毀財物家長賠

針對歐洲多國於剛過去的周末發生大規模示威，並於法國、意大利等觸發騷亂，意大利內閣10月20日召開緊急會議後，通過一系列安全措施，包括放寬拘留未成年人的條件、增設暴力參與示威罪、加強對暴力示威者的處罰力度。此外，對於參與破壞和搶掠行為的未成年人，當局可追究家長責任，要求父母經濟賠償。



意大利連續兩天的學生示威抗議在米蘭演變成砸店與警民衝突暴力事件。(Reuters)

路透社報道，於剛過去的周末期間，包括米蘭在內的意大利多個北部城市爆發騷亂，主要由年輕人組成的群體肆意破壞，砸碎窗戶、搶掠商店並襲擊警察。 總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在社交媒體上公布一系列應對措施時稱，「破壞和盜竊並非抗議行為而是犯罪。」

當局公布即時生效的新法令，凡在抗議活動中參與5人或以上危害公共安全行為的人士，將面臨最高5年監禁及最高2萬歐元罰款。若涉事者蒙面或造成人員受傷，處罰將加重。

2026年10月18日，意大利米蘭的示威演變成騷亂，有商店遭抗議者闖入搜掠。（Reuters）

未成年人造成經濟損失 可向父母追究賠償

當局有權命令涉事者對損失立即賠償，如果是未成年人，其父母將承擔責任。此外，警方獲准扣留14至17歲的青少年，即使尚未落實具體犯罪行為，但只要有明確情資與證據顯示其構成公共危險，警方即可實施預防性拘留；此項強制措施過往僅限於成年人。

鑑於示威組織者計劃在周六再次發起抗議，當局嚴陣以待。為防米蘭再爆騷亂，當局將在米蘭部署500名士兵與警方協同作戰，直到2026年底。國防部在聲明中表示，軍方將協助加強關鍵地點的安全，加強對敏感地點的監控。