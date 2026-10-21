意大利內閣推新措施：暴力示威者可囚5年 未成年人毀財物家長賠
撰文：蕭通
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針對歐洲多國於剛過去的周末發生大規模示威，並於法國、意大利等觸發騷亂，意大利內閣10月20日召開緊急會議後，通過一系列安全措施，包括放寬拘留未成年人的條件、增設暴力參與示威罪、加強對暴力示威者的處罰力度。此外，對於參與破壞和搶掠行為的未成年人，當局可追究家長責任，要求父母經濟賠償。
路透社報道，於剛過去的周末期間，包括米蘭在內的意大利多個北部城市爆發騷亂，主要由年輕人組成的群體肆意破壞，砸碎窗戶、搶掠商店並襲擊警察。 總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在社交媒體上公布一系列應對措施時稱，「破壞和盜竊並非抗議行為而是犯罪。」
當局公布即時生效的新法令，凡在抗議活動中參與5人或以上危害公共安全行為的人士，將面臨最高5年監禁及最高2萬歐元罰款。若涉事者蒙面或造成人員受傷，處罰將加重。
未成年人造成經濟損失 可向父母追究賠償
當局有權命令涉事者對損失立即賠償，如果是未成年人，其父母將承擔責任。此外，警方獲准扣留14至17歲的青少年，即使尚未落實具體犯罪行為，但只要有明確情資與證據顯示其構成公共危險，警方即可實施預防性拘留；此項強制措施過往僅限於成年人。
鑑於示威組織者計劃在周六再次發起抗議，當局嚴陣以待。為防米蘭再爆騷亂，當局將在米蘭部署500名士兵與警方協同作戰，直到2026年底。國防部在聲明中表示，軍方將協助加強關鍵地點的安全，加強對敏感地點的監控。
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