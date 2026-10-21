美國堪薩斯州男子涉威脅暗殺特朗普被捕　揚言在集會上行刺

美國司法部表示，堪薩斯州一名男子被捕，他涉嫌威脅在10月19日舉行的共和黨集會上刺殺總統特朗普（Donald Trump）。



司法部指，被捕的是24歲男子里德（Jaden Read），他涉嫌於新聞媒體 KAKE News 的 Facebook 專頁多次留言，指他討厭金錢至上的生活，呼籲開槍擊斃特朗普，聲稱手上有槍和子彈。他還，聲稱會在堪薩斯州殺死特朗普，又指知道他們演講的地點，已經勘察好周圍的屋頂。

執法部門接報後，於上周六逮捕里德，並提出刑事訴訟。司法部在法庭文件中，並未指明里德被捕時身上是否攜帶槍支，以及他是否真的實施了他在公開社交媒體帖文中所聲稱的那些策劃活動。

2026年10月19日，在美國堪薩斯州帕克城（Park City, Kansas）舉行的一場集會上，美國總統特朗普（Doanld Trump）與正在競選連任的共和黨聯邦參議員候選人馬歇爾（Roger Marshall）互相致意。（Reuters）

美國聯邦檢察官克里格豪澤（Ryan Kriegshauser）在聲明中表示，針對政治暴力的威脅不能容忍，並提醒民眾言論應保持在憲法範圍內。

特朗普並未在周一的競選集會上提及此事，而白宮亦未表示回應，並將問題轉介予特勤局。而特勤局、美國法警局、堪薩斯州調查局等部門均參與了此案的調查。