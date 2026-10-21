意大利示威｜米蘭壯漢手持防暴棍　隻身擊退「零元購」暴徒︱有片

意大利米蘭等多個城市上周六爆發抗議生活費高漲的示威，示威及後演變成暴力事件，連日在市中心打砸掠奪商店和肆意破壞，據報警方共拘留了271名年輕人，其中至少32人遭正式逮捕。10月18日，米蘭有一名男子手持防暴棍「單槍匹馬」，嚇退一眾搶劫者，且成功令他們放下贓物。



從網上的片段可見，米蘭一間大型運動品牌門店遭大批暴徒破壞，並進入店內大肆搶奪。此時，有一名身材高大的男子手持防暴棍，在店門外「以一敵多」，一邊用棍痛擊搶劫商店的人士，一邊大聲呼喝，要求搶劫者們放下剛搶到手的物品。

同一時間，現場亦有另一名男子見義勇為，兩人最終成功阻攔多名進入店內的搶劫者。有網民讚譽他們為「保衛家園秩序的平民英雄」。

鑑於示威組織者計劃在周六再次發起抗議，為防米蘭再爆騷亂，當局將在米蘭部署500名士兵與警方協同應對，直到2026年底。