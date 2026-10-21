APEC財長會閉幕｜藍佛安：會議圓滿成功　深化三方面共識

首次在港舉行的亞太經合組織（APEC）財長會議今日（21日）在灣仔會展中心圓滿閉幕，21個成員經濟體財金官員上午開會核准2026年財長聯合聲明，中國財政部長藍佛安上午發表閉幕辭後，出席新聞發佈會介紹會議成果。

他表示，過去一天半，各成員經濟體進行了坦承、深入、富有建設性的交流，核准並發佈2026年APEC財長聯合聲明和亞太地區數字基礎設施融資政策聲明，為亞太經濟體深化財經合作明確了方向，提供了指引。



藍佛安表示，本次會議在與會各方支持和共同努力及港府的高質量服務保障順利結束，達成一系列務實成果，取得圓滿成功。

他表示，中國高度重視與亞太經濟體的互利合作。 習近平主席在去年召開的APEC第三十二次領導人非正式會議上強調，要深化財經領域的合作，穩步推進區域經濟一體化進程。 按照這一指引，今年以來，APEC財經渠道聚焦APEC中國年建設亞太共同體、促進共同繁榮這個主題，先後舉行了APEC財政和央行副手會，財政高官，高官會以及普惠金融、數字基礎設施等專題研討會。 各方圍繞全球和區域宏觀經濟金融形勢以及相關重點議題開展深入的交流，並形成系列共識，為財長會奠定了良好的基礎。

他介紹，會議深化了亞太各方在以下三方面的共識。一是加強宏觀經濟政策溝通協調，攜手應對外部風險挑戰。 各方認為，應強化自身宏觀經濟政策的穩健性，進一步加強宏觀經濟政策溝通協調，增強財政金融系統的韌性，更好應對經濟增長中的不確定、不穩定性因素，維-維護區域經濟金融穩定。 同時，充分釋放人工智能等新興技術在提升生產力和培育新增長動能方面的潛力，為亞太經濟增長注入新的動力。

首次在港舉行的亞太經合組織（APEC）財長會議今日（21日）在灣仔會展中心圓滿閉幕，中國財政部長藍佛安出席新聞發佈會介紹會議成果，指會議深化了亞太各方三方面共識。（梁鵬威攝）

二是推進財經領域務實合作，助力亞太經濟長期可持續發展。本次會議圍繞支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、因地制宜促進普惠金融發展、促進青年財經人才交流合作等議題形成了系列務實的成果，以更加有效的政策應對，為區域經濟發展提供有力的支撐。各方強調，要將相關成果轉化為具體的行動，不斷增進區域經濟增長的活力。

三是深化區域一體化進程，推動構建亞太共同體。 會議廣泛凝聚深化亞太財經合作的共同願景，鼓勵在亞太地區開展更有力的多邊合作，強調 APEC 財經渠道作為區域經濟金融合作平台的重要性，承諾攜手應對各類風險挑戰，推動亞太共同體建設。

他稱，會議還形成了兩份專業領域成果文件，包括支持民生發展的以投資引人推動亞太地區可持續增長的財政政策報告和亞太地區普惠金融創新實踐案例集，並對APEC青年財經人才交流合作項目進行了總結。

他續指，當前形勢下，APEC財經渠道取得這些成果和共識，彰顯了APEC大家庭和衷共濟、包容互鑒的合作精神。他感謝所有為今年的APEC財經合作機製作出貢獻的經濟體、國際組織以及夥伴方，表示中方將會同各方落實好會議達成的重要共識，為十一月舉行的領導人非正式會議作出積極的貢獻。