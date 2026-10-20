APEC財長會｜陳旭籲與會者多在香港走走看看　體驗無限生機

亞太經合組織APEC財長會議今日（20日）起一連兩日舉行，有逾500位APEC成員經濟體的財金官員以及國際組織領袖參與。APEC高官會主席陳旭出席致辭時表示，香港為中國連接亞太和全球市場重要橋樑，是次APEC為香港首次舉辦，冀與會者有機會在香港多走一走、看一看，體驗香港的活力、獨特魅力、無限生機。



今次是中國時隔十二年後，第三次擔任APEC東道主，亦是香港首次舉行APEC財長會議。APEC財長會下午2時會議正式開幕，其後分多個場次討論不同議程，晚上會舉行歡迎晚宴。會議明日閉幕，其後舉行新聞發布會，預計將發表財長聯合聲明。

APEC財長會議開幕，APEC高官會主席陳旭。（梁鵬威攝）

陳旭籲與會者多看看 體驗無限生機

陳旭發言時表示，APEC是亞太地區層級最高經濟合作機制。中國為2026年東道主，中方聚焦建設亞太共同體，圍繞開放創新合作三大優先領域紮實推進各領域機制交流合作。目前已經成功舉辦300多場APEC各類會議和活動，取得多項成果。

他又指，本次會議圍繞財政政策，數字基礎設施融資，促進普惠金融，深入討論為建設亞太共同體提供堅實保障。而香港是國際金融航運、貿易中心，為中國連接亞太和全球市場重要橋樑，本次APEC財政部長會議是香港首次舉辦的APEC部長級會議，「希望大家有機會多走一走、看一看，親身感受香港的獨特魅力。」

料帶領賓客參觀寶蓮寺、海洋公園、山頂等

除了密集的正式會議外，據報當局亦為與會代表精心安排了豐富的場外與參訪活動，讓訪港的各國政商界領袖和嘉賓在會議以外，能夠近距離感受香港獨特的城市風貌，深入體驗這座「亞洲國際都會」的文化藝術活力與多元精彩。

早前有報章專欄報道，20日的兩項參觀行程分別為寶蓮寺及大澳，以及山頂與海洋公園；21日會議結束亦有兩個行程，分別是科學園、數碼港及國際調解院，以及故宮博物館、藝術館與乘船遊覽維港。