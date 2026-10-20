APEC財長會｜陳茂波：經濟下行風險不容忽視　籲各經濟體審慎理財

亞太經合組織APEC財長會議今日（20日）起一連兩日舉行。財政司司長陳茂波出席APEC財政部長會議的研討環節發言時表示，經濟下行風險不容忽視，呼籲各經濟體須堅持審慎理財，加強金融監管，並深化資訊交流、風險監察及應急協作。他又認為區內經濟體應減少壁壘，保持貿易及投資暢通，促進資金融通及科技跨境應用。



APEC財長會議開幕，財政司司長陳茂波。（梁鵬威攝）

下行風險不容忽視 籲加強金融監管

陳茂波表示，全球經濟雖展現韌性，惟復蘇步伐不一，亦面對地緣政治緊張及貿易政策不明朗等挑戰，下行風險不容忽視。他認為，倘若地緣政治局勢持續不穩，或會推高能源價格和通脹、收緊金融條件，影響投資並限制財政空間。

他續稱，如果人工智能相關資產的投資過度集中，可能加劇市場調整，同時波及其他行業及市場。他呼籲，各經濟體須堅持審慎理財，加強金融監管，並深化資訊交流、風險監察及應急協作。

APEC財長會議開幕，財政司司長陳茂波。（梁鵬威攝）

區內經濟體應保持貿易及投資暢通 減少壁壘

他提到，推動科技創新轉化為生產力、廣泛應用人工智能及加快綠色轉型，有賴持續投資，政府應提供清晰穩定、有利投資的政策，並推動監管制度與時並進，以增強企業信心，從而帶動私人資金投入。他又強調，區內經濟體應減少壁壘，保持貿易及投資暢通，促進資金融通及科技跨境應用。

首8個月商品出口貨值上升逾4成

香港方面，他表示，香港今年首8個月商品出口貨值上升逾4成，其中約7成首次公開招股集資額為來自人工智能相關企業。他強調，香港會繼續發揮國際金融中心的優勢，引導資金支持實體經濟，並藉專業服務協助企業開拓市場、推動科研成果商品化。