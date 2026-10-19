加拿大軍事基地火災釀4死39傷　軍方指草地起火遇強風迅速蔓延

加拿大艾伯塔省（Alberta）東部的韋恩賴特軍事基地（Canadian Forces Base Wainwright）於10月17日發生火災，總理卡尼（Mark Carney）於18日表示，火災造成4名軍人殉職，另有數十人受傷。 艾伯塔省省長戴思敏（Danielle Smith）稍後公布，大火導致至少4名士兵喪生、39人受傷，傷者中至少19人情況危殆。



軍方表示，今次火災「罕見且蔓延迅速」，當局認為不涉任何外部干預，也與石油或天然氣基礎設施無關。軍方指事發前距離約一公里處有草地起火，忽然一股猛風令火勢迅速席捲而至，造成士兵多人傷亡。



2026年10月18日，加拿大艾伯塔省（Alberta）的韋恩賴特軍事基地（Canadian Forces Base Wainwright）大門。此前一天，該基地發生火災，造成多人傷亡。（Reuters）

軍方認為大火與天然氣設施無關

當地時間17日下午4時左右，韋恩賴特軍事基地訓練區內發生火災。此前 加拿大《環球新聞》（Global News）引述匿名軍方消息稱，事故疑似為實彈射擊訓練期間，誤擊天然氣設施所導致。

軍方於18日公布，事發時加拿大皇家輕步兵團第三營正進行訓練活動，引發了草地起火。最初，火勢在距離約一公里處燃燒了幾個小時，基地靶場控制中心認為火勢受控，預計不會蔓延到士兵附近，因此訓練活動可以繼續進行。

不過，隨後「異常強勁的風勢，導致火勢迅速轉移」。據現場指揮官稱，大火約在30秒到1分鐘內，突然蔓延至身邊。

軍方指火災原因仍在調查，證實部隊當時正在進行「高強度實彈作戰訓練」，包括「在手榴彈靶場投擲手榴彈」和進行模擬攻擊。但軍方認為，火災與石油天然氣基礎設施無關。

2026年10月18日，加拿大艾伯塔省（Alberta）一處軍事基地自前一天起火後，消防員仍在撲滅餘火。（Reuters）

總理卡尼宣布全國哀悼

路透社報道，肇事基地是加拿大最大的軍事基地之一，當局披露的細節依然相當有限。火災發生在17日下午4時左右，地點位於基地的一處訓練區，當時陣風風速高達每小時96公里。加拿大環球新聞（Global News）此前報道，事故或因演習擊中基地內天然氣管道或氣井造成。

卡尼於18日形容，這是加拿大軍隊和平時期在本國領土上發生的最嚴重悲劇之一，並宣布展開全國哀悼，所有政府大樓都將下半旗致哀。

北約（NATO）軍事委員會主席德拉戈內（Giuseppe Cavo Dragone）18日發聲明致哀，稱該軍事基地不僅是加拿大士兵的訓練地，也是許多盟軍的訓練地。

新華社指出，韋恩賴特軍事基地位於埃德蒙頓東南約200公里處，總面積超過600平方公里，是加拿大重要的聯合兵種實彈訓練場，設有加拿大機動訓練中心、加拿大第3師訓練中心等10餘個駐紮單位。