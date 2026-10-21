美國政府DeepSeek禁令　在害怕什麼？

當地時間10月19日，美國國土安全部宣佈禁止美聯邦政府民事行政機構採購中國人工智慧企業深度求索（DeepSeek）及其關聯企業開發的產品和服務，並要求從相關機構的資訊系統中移除相關產品和服務。包括使用DeepSeek實現方案開發的協力廠商產品和服務。



按美國網路安全和基礎設施安全局的清單，美國聯邦文職行政機構包括102個機構，其中包括財政部、司法部、國務院、農業部等內閣大部，以及眾多獨立委員會、基金會、獨立監管機構等。但實際上，目前沒有公開信息表明，這些機構在使用DeepSeek的模型或有關產品。所以，它的直接作用範圍有限，但象徵意義很大：AI 大模型正在被美國納入和晶片、通信設備類似的供應鏈安全管制框架。

美國這次並不是「突然全面封殺 DeepSeek」，而是把過去零散的政府設備禁用，升級成一份覆蓋聯邦民事機構採購鏈和協力廠商產品的行政排除令。

2025年年初，DeepSeek R1 發佈後，美國海軍、NASA、商務部等陸續禁止政府設備使用。這是首次從部門層面開始限制；而後多個州禁止政府設備使用 DeepSeek，地方層面擴散；2026年7月24日，美國國土安全部簽署排除與移除命令，這代表聯邦民事機構內部開始執行；2026年10月19—20日命令在《聯邦公報》公開，外部才正式得知。第一時間中國商務部、外交部表示強烈不滿、堅決反對，反對泛化國家安全概念。

攝於2026年10月19日的插圖，展示鍵盤及Deepseek標誌。（Reuters）

禁令到底管什麼

這份命令依據的是《2018年聯邦採購供應鏈安全法》，核心是兩條。其一排除採購：聯邦民事行政機構不得再採購 DeepSeek 及其關聯實體的產品和服務；其二，移除存量：已部署的 DeepSeek 產品，以及基於 DeepSeek 模型開發的協力廠商產品，也要從系統中移除。

需要澄清的是，它不是對全美市場全面封禁。主要約束聯邦民事機構，不直接禁止美國普通用戶、私營企業使用。但它把「協力廠商產品」也納入清理範圍，等於要求給美國政府做專案的供應商排查模型來源，這比單純禁用一個 App 嚴厲得多。

美國在害怕什麼

美方主要說：DeepSeek 伺服器位於中國，使用它可能導致敏感性資料被傳輸至中國；模型或集成元件可能存在安全性漏洞；政府僱員或承包商使用時可能產生可被利用的情報價值。但這些理由目前缺少公開、具體的技術證據支撐。公告裡大量使用「可能」、「擔心」等表述，並沒有披露已確認的資料洩露案例或獨立審計報告。

事實上，美國會對DeepSeek出手，也是意料之中的事情。因為當前DeepSeek的開源模型，還有DeepSeek公開論文的資訊來看，DeepSeek對美國AI大模型的威脅最大。所以美國就又想用這種封堵的模式，來進行圍剿。但對一個開源模型進行這種圍剿，本身就是比較荒誕的。

中美關係・中美貿易・中美貿易戰・中美晶片戰：2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

美國擔心的不是單一 App，而是中國開源模型正在改變 AI 競爭的成本結構和生態格局。幾個方面：第一，擔心「低成本高性能」打破美國閉源模型的定價權。DeepSeek 以較低訓練成本和較強性能進入全球開發者視野，對高收費閉源模型形成壓力。美國頭部 AI 企業此前也多次指責中國公司「蒸餾」其模型能力。

第二，擔心開源模型繞過晶片封鎖。過去美國主要靠限制先進晶片、算力和雲端訪問來壓制中國 AI。但中國模型在受限算力下仍能反覆運算，並通過開源權重、工程優化和推理框架降低成本。晶片管制不再是唯一閥門。

第三，擔心中國模型成為全球開發者的默認底座。如果海外中小企業、雲服務商、SaaS 公司都願意採用中國開源模型，美國就難以繼續壟斷模型生態、API 標準和開發者入口。開源模型一旦擴散，很難像硬體那樣完全收回。第四，擔心政府市場和盟友市場被滲透。

這份禁令真正要阻斷的，是 DeepSeek 進入美國政府採購鏈、承包商體系和可信技術生態。一旦形成示範，其他盟友國家也可能參照類似邏輯設置門檻。第五，擔心技術優勢從「代差」變成「追趕」。美國長期希望保持 AI 領先視窗，但中國模型在推理、程式設計、智慧體、成本控制上持續進步，使單純靠晶片禁運維持優勢的空間變小。

美國地標｜白宮｜華盛頓｜華府：Tourists walk outside the White House in Washington, U.S., January 28, 2023. REUTERS

表面是資料安全，實質是技術主權競爭。美國並非沒有合理關切，政府系統確實不能隨意接入外部模型。但問題在於，美方把行業通行的技術方法、商業競爭和地緣政治混在一起，用「可能風險」替代可驗證證據。

同時，這種禁令也有反噬風險。中國開源模型已經被不少美國企業和開發者使用，強行切斷會提高創新成本，也可能進一步鞏固少數閉源巨頭的壟斷。而開源權重的擴散，又決定了行政命令只能管住採購合同，管不住全球開發者已經下載的檔。

美國真正害怕的不是 DeepSeek 這家公司本身，而是它代表的一種可能性：中國 AI 不再只是被動追趕，而是能以更低成本、更開放生態參與全球標準競爭。禁令能擋住一部分政府訂單，卻很難擋住技術擴散和工程反覆運算。