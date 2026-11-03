美國中期選舉｜民主黨或拿下參眾兩院　特朗普有可能再被彈劾？

美國中期選舉即將臨近，民調和政治觀察家強烈預測，民主黨將掌控眾議院，甚至很有可能同時拿下參議院。共和黨目前在參眾兩院均佔多數席次。如果民主黨奪回眾議院、參議院或兩院的控制權，許多分析家會認為這對特朗普和共和黨而言都是政治挫折。



若民主黨贏下眾議院會如何？

綜合外媒報道，民主黨掌控的眾議院可能成為特朗普議程的最大障礙。眾議院民主黨人將掌控委員會主席職位、國會調查以及立法日程。特朗普和共和黨領袖支持的法案將面臨更艱難的通過之路。

民主黨人也將獲得更大的權力，對政府政策和聯邦機構進行監督調查。通常情況下，當反對黨控制國會一院時，國會聽證會的數量會增加。

2026年11月2日，在美國紐約市，支持者們在「紐約反擊」選舉前夕集會上舉著標語，為即將到來的中期選舉造勢。（Reuters）

若民主黨贏下參議院會如何？

參議院的角色尤其重要，因為它負責確認許多總統任命。如果民主黨獲得參議院多數席位，他們將控制委員會領導層，並對法官、行政部門提名人和其他任命的確認程序有更大的影響力。控制參議院也可能影響未來立法的前景，並塑造2028年總統大選的政治環境。

若民主黨同時贏下參眾兩院？

民主黨橫掃國會將是2026年大選中最重大的政治轉變。在這種情況下，共和黨將失去國會多數席位，民主黨將擁有對立法、調查和委員會議程的實質權力。雖然特朗普將繼續擔任總統，但他的大部分立法議程將在國會面臨更大的挑戰。

許多政治分析家認為，分裂的政府是一個現實的可能性，因為目前的民調和選舉預測表明，民主黨在爭奪眾議院控制權的鬥爭中佔據優勢，而共和黨在參議院的優勢則微弱。

2026年10月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）離開白宮前往堪薩斯州時，向媒體發表講話。 （Reuters）

若民主黨控制國會 特朗普會否被彈劾？

根據憲法，眾議院擁有彈劾總統的權力，而參議院負責進行審判，需要三分之二的多數票才能定罪並罷免總統。

如果民主黨贏得眾議院，他們將掌控委員會主席職位和國會調查權，從而更有能力審查政府行為，並在議員認為存在彈劾理由時啟動彈劾調查。然而，彈劾仍將是眾議院領導人和民主黨議員的政治決定，投票結果無法保證。

即使眾議院通過彈劾條款，除非參議院三分之二的議員投票定罪，否則特朗普被免職的可能性極低。如果共和黨繼續控制參議院，要達到這個門檻將極為困難。

因此，大多數選舉分析家認為，民主黨可能贏得眾議院多數席位，更有可能加強國會監督、調查和聽證，而不是直接導致特朗普被解職。任何彈劾行動的規模都可能取決於國會的組成、未來的事件以及選舉後的政治氛圍。

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控制權易手將如何影響政府運作？

在特朗普擔任總統的六年裏，民主黨從未同時掌控眾議院和參議院。如果他們能夠成功奪取兩院的控制權，便有望通過先前一直受共和黨阻撓的立法議程。然而，特朗普仍握有否決權，這可能會使通過新立法所能帶來的變革陷入停滯。

如果民主黨人贏得參議院控制權，他們將能夠拖延特朗普對關鍵職位，尤其是最高法院，提名人選的確認程序。共和黨領袖已明確預見這種局面，並承諾若在明年一月新國會就職前最高法院出現空缺，他們將迅速推進確認流程。民主黨領袖則認為，這種阻撓是對行政當局進行製衡的必要手段。