寶馬推自願離職　賠償可達逾590萬元　員工爭先申請擠爆內部系統

德國車廠寶馬（BMW）推出自願離職計劃，個別員工在商討方案中可望獲得的賠償超過65萬歐元（約590萬港元），內部系統更因需求過大一度癱瘓，公司被迫暫停受理新的申請。



據德國《商報》（Handelsblatt）周三報道，寶馬向數以萬計合資格員工發出個人化離職報價後，申請即時湧現，內部系統一度失靈，員工短暫無法查閱可獲賠償金額；公司其後暫停接受新的離職意向，對一家遊說數千名員工離開的車廠而言，屬罕見情況。

外媒較早前於10月12日曾報道，寶馬多達4萬名員工登入內部系統查看自己的離職賠償方案，令系統一度癱瘓。

圖為寶馬汽車圖片（FB@BMW）

寶馬目標在2027年底前削減約8000個職位，生產部門不包括在內，公司期望2028年起每年節省約10億歐元（約90.8億港元），主因是中國市場困難，第三季當地交付量下跌約25%，其他地區的增長未能抵銷。個別賠償金額超出同業紀錄：福士早年計劃的賠償接近40.5萬歐元（約367.7萬港元），平治部分資深組長亦獲約50萬歐元（約454萬港元）。方案除現金外，還包括分期付款、退休供款等選項，部分離職員工可保留購車優惠，資深者或可購買兩部。

寶馬未證實最高賠償的傳聞，僅稱方案按一致原則逐人計算；離職須由勞資雙方同意方可成事。