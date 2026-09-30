美國海軍第六代艦載機定案：波音繼F-47項目後再奪200億美元肥約

【軍事】在延宕多年以後，六代艦載機項目也花落波音，至此波音（Boeing）公司將研製美軍兩種下一代戰機。



據美國「戰區」網站報道當地時間9月29日，美國海軍已選擇波音公司負責研發第六代艦載戰機F/A-XX。此前，波音已於2025年獲得美國空軍下一代戰機F-47項目。

該合同隸屬於下一代空中優勢（NGAD）計劃。這份合同價值超過200億美元，涵蓋全面研發階段。合同還包括採購多架測試飛機，用於地面測試、適航性測試、系統測試和武器集成測試。美軍計劃在2030年代用F/A-XX替代F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機。

一名美國海軍水兵在「傑拉爾德·R·福特號」（CVN 78）的飛行甲板上，示意一架F/A-18F「超級大黃蜂」戰機起飛。（美國海軍官網）

負責採購與保障的國防部副部長邁克爾P達菲（Michael P. Duffey）在一份聲明中表示：「F/A-XX是我們通過實力維護和平承諾的關鍵支柱。F/A-XX將主宰爭議空域，擴展作戰範圍，並為作戰人員帶來決定性的戰鬥優勢，F/A-XX平台代表著對美國國家安全和長期空中作戰能力的關鍵、不可談判的投資。我們正與波音攜手快速部署這些能力，確保我們的作戰人員擁有威懾侵略、投射無可爭議的力量並確保絕對制空權所需的致命且高度網絡化的系統。」

代理海軍部長高雄（Hung Cao）也在一份聲明中表示：

這一成就標誌著美國海軍的新時代。第六代戰機是制空能力的一次代際飛躍，將為世界上最優秀的飛行員提供無與倫比的能力，去戰鬥、取勝並安全回家。我們很高興與波音合作。

波音防務、航天與安全部門總裁兼首席執行官史蒂夫帕克（Steve Parker）在聲明中表示，並行交付兩款先進戰機一直是我們的計劃，我們也據此進行了投資。波音公司已經投資建設了「特別適合生產多種下一代能力產品的新設施」，其「專注且富有才幹的團隊已經準備好執行這一關鍵項目」。

波音公司公布了一張F/A-XX的概念圖，但圖上沒有太多有用的細節。「戰區」吐槽說，鑑於F/A-XX此前備受期待，其公告整體而言是多麼低調。這與F-47合同公告形成鮮明對比，後者是由總統唐納德·特朗普在白宮主持的現場直播活動。

圖為一張由藝術家設計的於2025年3月21日發布的F-47戰機渲染圖。（Reuters）

2020年，美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）成立了「下一代空中優勢」（NGAD）項目辦公室，辦公室代號PMA-230。報道稱，新飛機的目的是在印度-太平洋戰區對抗來自俄羅斯和中國的威脅，之後該項目的有人艦載機部分被稱呼為「F/A-XX」。

隨後數年，美國海軍向F/A-XX項目投入數十億資金，但研發並不順利。由於擔心美國航空工業無法同時擔負兩款六代機研發，因此F/A-XX項目從2024年開始，處於被取消的邊緣。2024年出爐的《2025財年國防授權法案》中，被美國海軍寄予厚望的下一代艦載機項目F/A-XX被大砍了90%的預算，從4.5億美元的申請預算大砍至5382.8萬美元，與之相對的，2024財年美國海軍申請了14億美元預算。

五角大樓在2026財年的預算申請中已實質上擱置了F/A-XX 項目，海軍僅為此項目申請了相對較少的7400萬美元。當時美國官員表示，這一決定主要是出於對美國工業基礎能否同時支持兩款第六代戰機（另一款為 F-47）研發工作的擔憂。

國會隨後進行了干預，通過一系列常規支出法案和《大而美法案》為 F/A-XX 撥款16.9億美元。

對於F/A-XX項目遇到的困難，五角大樓方面倒是心知肚明，多次表態F/A-XX需要的海軍作戰部長考德爾（Daryl Caudle）在1月這樣說：「我知道這些東西很昂貴，我也知道國防工業基礎承受著壓力，但我們必須想辦法在這裏同時兼顧兩種六代機。」

他這樣說：

這是一個不斷演變的威脅環境，當你面對中國、俄羅斯、伊朗和朝鮮之間的夥伴關係……我們利用現有機型自由飛行的能力正在迅速消失……所以，如果我不立即開始建造那個（F/A-XX），你們在相當長一段時間內都不會得到它。

洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）公司於2025年3月被淘汰出局。海軍官員當時認定其設計沒有達到規定標準，因此最終只剩下波音和諾斯羅普（Northrop Grumman）兩家公司進入決賽。

「戰區」網站評論說，該項目曾因軍工產能爭議一度被凍結，最終在大國競爭與實戰需求的雙重推動下落地。隨著中國快速部署先進作戰飛機，包括一些被稱為「第六代」的飛機，美國海軍面臨著加快項目進度的壓力，否則可能在2030年代及以後面臨缺乏現代化艦載戰機的問題。

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