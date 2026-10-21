澤連斯基願接受按目前戰線結束衝突的和議　保留控制至少75%領土

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）10月21日接受美國電視台採訪時談到，他願意接受一份按現行戰線結束衝突、讓烏方仍保住國家75%或以上領土的和平協議。



澤連斯基21日接受霍士電視台訪問，期間主持人向他問道「若你能直接回答的話，你會接受一份將現狀全面凍結、你仍保住國家75%或以上領土的和平協議嗎？也就是無論戰爭最初是如何引發，你願意接受凍結現狀嗎？」

2026年9月22日，美國紐約，總統特朗普（Donald Trump，右）出第81屆聯合國大會期間與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）舉行會面。（Reuters）

這位烏克蘭總統回應道「會的，若我們現在必須凍結，我認為這是結束衝突的切實方法。就像特朗普總統（Donald Trump，又譯川普）所說，停火、停止殺戮，凍結並停下來。」

他稱「當然，這是我們目前對俄羅斯要求的最低限度，隨後，我們將尋求總統（美國總統）及歐洲國家提供的安全保障，最重要是和平，以及有安全保障的和平。這才是最重要的。」

2026年10月1日，俄羅斯莫斯科，總統普京（Vladimir Putin）出席瓦爾代辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）全體會議時發表講話。（Reuters）

美國特使晤普京

美國總統特朗普的特使威特科夫（Steve Witkoff）10月20日與澤連斯基在挪威舉行會面，他21日動身前往聖彼得堡（St Petersburg），並與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤。據美媒報道，威特科夫是向普京提出和平方案。