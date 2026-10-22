李強訪俄晤普京　願同俄方在重大問題上加強協調　捍衛共同利益

中國國務院總理李強10月20日抵達俄羅斯聖彼得堡後，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）21日會見中國國務院總理李強時表示，俄中關係正在順利蓬勃發展。李強表示，中方願同俄方加強在重大問題上的溝通協調，密切在上合組織、金磚國家等多邊平台的配合，團結更多全球南方力量，捍衛共同利益，維護公平正義。



據新華社報道，李強首先轉達習近平主席對普京總統的親切問候和良好祝願。

李強表示，在國際形勢持續複雜演變的背景下，中俄保持着緊密協作，是變亂交織的世界中難能可貴的穩定力量。今年以來，兩國元首兩度會晤，就深化中俄關係與合作作出進一步規劃。中方願同俄方加強戰略溝通，夯實政治互信，拓展全方位互利合作，持續增進兩國人民福祉。

李強指出，中方願同俄方更好發揮經濟互補優勢，維護當前雙方合作的良好發展態勢，加強能源資源、經貿投資、交通運輸等務實合作，取得更多積極成果，促進兩國共同繁榮。雙方要紮實辦好「中俄教育年」，不斷深化文化、旅遊、體育、青少年等交流合作，持續增進兩國民眾相互理解和友誼。

當今世界，單邊主義、霸權主義大行其道。中方願同俄方加強在重大問題上的溝通協調，密切在上合組織、金磚國家等多邊平台的配合，團結更多全球南方力量，捍衛共同利益，維護公平正義。

普京請李強轉達對習近平主席的誠摯問候，預祝中國共產黨二十屆五中全會成功舉行。普京表示，今年我同習近平主席多次會晤，為推進俄中新時代全面戰略協作夥伴關係達成新的關鍵共識。俄中總理定期會晤機製成立30年來，認真落實元首外交成果，推動雙方合作走深走實。

2026年10月21日，俄羅斯聖彼得堡，總統普京（Vladimir Putin，右）與到訪的中國國務院總理李強（左）舉行會面。（網絡圖片）

俄中關係建立在平等尊重、互利共贏、照顧彼此關切基礎上，不受國際風雲變幻影響，也不受第三方干擾。中國過去、現在和將來都是俄方最親密、最可靠的夥伴。俄方願同中方深化能源、農業、太空、民用核能、信息技術、人工智能、交通運輸等領域務實合作，共同辦好「俄中教育年」，擴大人文交流。俄方支持中方主辦今年亞太經合組織領導人非正式會議、明年擔任金磚國家主席國。