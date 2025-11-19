李強晤普京　稱中方願同俄方加強戰略發展對接　雙方用好免簽政策

新華社報道，國務院總理李強繼續訪問俄羅斯日程，他11月18日在莫斯科會晤俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭），稱中方願同俄方加強發展戰略對接，雙方要用好免簽等惠民政策。普京稱，將於近期為到訪俄羅斯的中國公民，推行免簽政策。



在與普京會晤期間，李強首先轉達國家主席習近平對普京的親切問候和良好祝願。他表示，在兩國元首戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係保持高水平運行。今年以來，習近平主席同普京總統兩度會晤，為中俄關係進一步發展指明了方向。面對變亂交織的國際形勢，中方願同俄方秉持世代友好初心，加強發展戰略對接，深化各領域合作，取得更多實際成果，更好服務兩國發展振興。

李強指出，中方對發展中俄互利合作的決心和立場是一貫的，願同俄方進一步增強合作韌性，鞏固和維護兩國合作的穩健發展勢頭。雙方要共同辦好新的中俄國家級主題年，用好免簽等「雙向奔赴」的惠民政策，促進兩國人民更加相知相親，築牢雙邊關係的民間友好基礎。

李強又指，中方願同俄方繼續通力協作，落實上海合作組織天津峰會成果，弘揚「上海精神」，深化團結合作，打造踐行全球治理倡議的樣板，推動上合組織高質量發展，為地區乃至世界的和平與發展作出更大貢獻。

2025年9月3日，俄羅斯總統普京、中國國家主席習近平、朝鮮領導人金正恩在北京參加紀念二戰結​​束80周年閱兵式。（Reuters）

普京則請李強轉達對習近平主席的親切問候和良好祝願，祝賀中共二十屆四中全會勝利召開，表示堅信中國將在習近平主席的有力領導下順利完成「十五五」規劃確立的發展目標，取得更加顯著的經濟社會發展成就。

普京重申，俄中新時代全面戰略協作夥伴關係處於歷史最高水平。俄方願同中方密切高層交往，拓展經貿、能源、農業、基礎設施建設等領域合作，擴大人員往來。祝賀中方成功舉辦上合組織天津峰會，俄方願同中方進一步加強在上合組織、金磚國家等多邊框架內的溝通協作，維護地區和世界和平穩定，促進共同發展。