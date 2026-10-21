支持全球七成網站PHP爆重大漏洞　歐洲多國政府網站大規模下線

支持全球約70%網站的底層語言的PHP 10月21日（周三）突然爆出安全漏洞，黑客可在應用代碼運行前實現遠程控制。歐洲多國政府的網站其後緊急下線。PHP程式語言的開發人員表示，一系列修復早前發現的兩個嚴重漏洞的更新現已上線，並強烈建議用戶立即更新。



據路透社報道，PHP是網絡的重要組成部分，其漏洞引發外界對大量網站可能遭受網絡攻擊的憂慮。

2026年10月21日，德國柏林，區域網絡線插入電腦伺服器，網絡安全機構警告稱，在PHP準備關鍵修復程式期間，網站可能會下線。（Reuters）

10月21日，在PHP這種廣泛使用的程式語言的嚴重漏洞披露後，歐洲及其他地區的政府網站因而被迫緊急下線，網站營運商紛紛緊急採取措施保護其系統。

這次更新涉及多個不同版本的 PHP。

該程式語言的開發者早前曾表示，他們發現了兩個嚴重漏洞，並敦促用戶在修復程式發布後立即更新網站。

2026年10月21日，德國柏林，電腦屏幕上顯示法國政府網站info.gouv.fr無法訪問，網絡安全機構警告稱，在PHP準備關鍵修復程序期間，網站可能會離線。（Reuters）

美國白宮表示，聯邦機構正評估PHP發現保安漏洞對政府系統和關鍵基礎設施的潛在影響。