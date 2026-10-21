支持全球七成網站PHP爆重大漏洞 歐洲多國政府網站大規模下線
撰文：王海
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支持全球約70%網站的底層語言的PHP 10月21日（周三）突然爆出安全漏洞，黑客可在應用代碼運行前實現遠程控制。歐洲多國政府的網站其後緊急下線。PHP程式語言的開發人員表示，一系列修復早前發現的兩個嚴重漏洞的更新現已上線，並強烈建議用戶立即更新。
據路透社報道，PHP是網絡的重要組成部分，其漏洞引發外界對大量網站可能遭受網絡攻擊的憂慮。
10月21日，在PHP這種廣泛使用的程式語言的嚴重漏洞披露後，歐洲及其他地區的政府網站因而被迫緊急下線，網站營運商紛紛緊急採取措施保護其系統。
這次更新涉及多個不同版本的 PHP。
該程式語言的開發者早前曾表示，他們發現了兩個嚴重漏洞，並敦促用戶在修復程式發布後立即更新網站。
美國白宮表示，聯邦機構正評估PHP發現保安漏洞對政府系統和關鍵基礎設施的潛在影響。
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