莫斯科同意重啟美俄烏三方和談　特朗普：距離俄烏終戰最接近一次

美國總統特朗普（Donald Trump）於10月21日表示，俄羅斯已同意與烏克蘭和美國恢復和平談判，特朗普表示俄烏戰爭或許來到終戰的時刻。同時他亦感謝俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）釋放一名遭拘留的美國公民。



特朗普周三表示，他早前與普京（Vladimir Putin）談到解決與烏克蘭的戰爭問題：「我認為我們正越來越接近這一個目標，或許現在就是最接近解決戰爭的時候。」

美國特使威特科夫（Steve Witkoff）在周二於挪威奧斯陸（Oslo）會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）以及挪威及芬蘭的領導人，隨後前往聖彼得堡。

2026年10月21日，俄羅斯聖彼得堡，總統普京（Vladimir Putin，右）在君士坦丁宮會見美國特使威特科夫（Steve Wikkoff，左）時握手。（Reuters）

俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）向記者表示，俄羅斯「原則上同意」在美國11月中期選舉後，重啟三方會談，並希望會談重點關注戰後的安全問題。

威特科夫於社交平台表示這場對話具「建設性」，而透過視像會議參加的特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）則表示前方還有艱苦工作要做，但美國確實擁有一個契機能夠超越這個戰爭，去建構一個框架，為後代實現持久的和平、安全與繁榮。」

澤連斯基對重啟三方會談表示歡迎：「美方現正提議儘快組織這次會議，烏克蘭對此非常贊成。」