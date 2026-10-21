世界首例：烏克蘭六旋翼無人機前線吊掛救傷兵　戰壕苦撐近500天

【軍事】據法新社報道，烏克蘭軍方當地時間19日表示，已成功使用無人機從衝突前線救回一名受傷士兵，並稱其為「世界首例」。



烏軍發布的影片顯示，無人機降至地面後，一身穿作戰裝備的男子將自己固定在機載絞盤上，隨後被吊起升空。

無人機降落在受傷士兵上方 傷員自行完成固定後操縱人員遠程控制完成轉移▼▼▼

烏克蘭第92獨立突擊旅無人機分隊表示：

行動成功——傷員獲救！他目前正在接受治療和康復，生命已不再有危險。

無人機製造商Gurzuf Defence表示，這名來自第30機械化旅的士兵名為康斯坦丁（Kostiantyn Vlasenko），在哈爾科夫州庫皮揚斯克（Kupyansk）前線陣地堅守近500天（約一年半），無法通過常規手段獲救。（按：該士兵在受困期間遭俄軍無人機炸傷雙腿並被迫自行截肢保命，且烏軍先前派出的地面無人救援車遭俄軍摧毀）該公司說：

任何試圖接近他的行動都會給救援隊帶來致命風險。

該公司補充說，這架無人機是一架Ayudag-6六旋翼無人機，「將傷員帶到一個更安全的位置，戰友在那裏接應，並帶他撤離至醫院」。

第92突擊旅無人機分隊稱，此次行動為「世界首例」。英國廣播公司（BBC）稱，已確認影片中涉及的陸軍人員身份，並未發現人工智能生成的跡象。

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