俄羅斯付運首批4萬公噸柴油予美國

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）宣布，與美國總統特朗普（Donald Trump）達成協議後，將於當地時間10月22日向美國運送第一批俄羅斯柴油貨物。



諾瓦克於週三表示，首批運輸將運載約4萬公噸燃料，相關燃料供應手續已經接近完成，但未透露該運載燃料的船最終會在哪個港口啟運：「當然，後續會有更多物資交付，而兩國領導人已經達成協議，我們會盡所能滿足美國的要求。」

特朗普早前表示，俄羅斯將立即出口約30萬公噸（即225萬桶）柴油，隨後會於11月再出口約50萬噸，「緊接着」再出口約100萬噸。

2026年7月4日：聖彼得堡石油碼頭景象。該碼頭位於波羅的海地區，是俄羅斯最大的石油產品中轉與倉儲碼頭之一，曾多次成為無人機攻擊的目標。（Getty）

美國特使威特科夫（Steve Witkoff）周三與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）於聖彼得堡進行會面時，感謝莫斯科取消出口限制，普京亦提及了這項協議，表示在協議達成後，全球石油價格將降低約5至6%。

而特朗普在中期選舉前夕，急於壓低柴油價格，目前柴油價格已超過每桶200美元（約1,569港元），有分析指出，特朗普與普京達成的協議太大，難以在大選前對價格產生影響。

不過，相關協議遭到一些美國及歐洲官員反對，並警告此舉會充實克里姆林宮的財庫，為其在俄烏戰爭中提供資金支持。