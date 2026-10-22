英媒：基輔軍援獲突破　獲准利用北約機構直接買裝備

英媒報道，北約同意烏克蘭以旗下的集中採購機構，去購買武器彈藥和軍事裝備，可讓基輔能夠更迅速、更廉價地取得軍事物資。



報道指，烏克蘭正與北約的支援與採購局（Support and Procurement Agency）建立夥伴關係，此舉可讓烏克蘭的國防工業與西方盟友聯繫更加緊密，還提供一條額外採購管道，使其不需完全依賴雙邊談判。

支援與採購局作戰支援總監博斯博姆（Jacqueline Borsboom）表示，此機構可為烏克蘭提供一個更有條理的框架，使他們能夠充分利用我們所提供的能力包括採購專業知識、支援服務，以及對既有工業基礎的調用管道。

2026年7月1日，費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在瑞典出席記者會，並於同月卸任國防部長職位。（Reuters）

同時在烏克蘭出現多個貪污醜聞，讓軍備採購成為一個政治問題。烏克蘭前任國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）於今年7月被免職，原因在於其推動提高國防合約採購透明度的努力，招致利益集團的報復。

澤連斯基亦公開表明費多羅夫與軍隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）長期不和，而解僱費多羅夫。

《金融時報》表示，烏克蘭向北約靠攏的進程邁進了一步，歐洲正向其國防領域投入更多資金，包括德國承諾會增加其國防開支，以安撫特朗普曾威脅撤離美國所提供的軍事支援言論。