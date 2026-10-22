美特使：美國不願再為中東流血　促區內盟友學會自保

美伊局勢可能再度升級之際，美國高級官員向波斯灣盟友發出令人警醒的訊息：他們必須學會保障自身安全。



《華爾街日報》報道，美國駐土耳其大使兼總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的敘利亞與伊拉克問題特使巴拉克（Tom Barrack）10月20日在多哈全球安全論壇上說，過去數十年來支撐全球安全的戰略安排正在經歷重大轉型，中東及其他地區的國家，應通過建立區域夥伴關係來實現自我保障。

美國敘利亞問題特使兼駐土耳其大使巴拉克（Tom Barrack）（Reuters）

巴拉克說：「美國過去80年作為全球安全保障者的角色已不復存在。」

他指出，二戰後達成以石油換取美國安全保障的安排，已不再符合美國戰略利益；美國人不願再為中東犧牲生命，波斯灣國家也清楚，美國無法提供絕對的安全保障。

他提到，中東國家已開始轉向規模較小且更多元的防禦聯盟，如沙特阿拉伯、巴基斯坦和土耳其近期就簽署了《麥加共同防務協議》。

巴拉克說，這是正確的做法，但他也承認，這一過渡時期充滿不確定性。「我們沒有現成的行動指南。所有人都得臨場應變。我們只能走一步看一步。」

2026年10月19日，美國堪薩斯州，總統特朗普（Donald Trump）出席共和黨競選集會時做出手勢。（Reuters）

波斯灣國家此前曾試圖勸說特朗普不要對伊朗開戰。他們如今擔心，美國會在衝突結束後，留下他們獨自面對一個被激怒、更具攻擊性的敵人。

許多地區國家都在質疑，美國這個盟友是否仍然可靠。但他們也意識到，美國的軍事技術和支持難以替代。

不過，巴拉克強調，特朗普政府並非在拋棄波斯灣盟友，而是發出重塑關係的信號。他形容：

這個信號就像在養育青春期的孩子。這並不容易。

美國歷屆政府都希望從中東抽身，但一直未能成功。目前，特朗普政府也持續就中東問題傳遞互相矛盾的訊息。

美國去年把沙特列為主要非北約盟友，且正繼續向伊朗周邊地區增兵，以防戰事重燃。

圖為2025年11月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮與沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面。（Reuters）

美國前總統拜登任內負責近東事務的助理國務卿利夫（Barbara Leaf）在同一場論壇上說，中東盟友正通過防務合作多元化等舉措來減少對美國的依賴，但仍需要美國這樣的大國夥伴。

國際危機組織伊朗問題分析師瓦埃茲（Ali Vaez）則指出，美國不同官員釋出的矛盾訊息損害美國的信譽，並促使中東國家採取兩面下注的避險策略。

他說：

最終，美國仍將在中東防務中發揮巨大影響力並保持深度參與，但事實已證明這是遠遠不夠的。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】