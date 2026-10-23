法國禁非工會示威活動　巴黎政治學院學生靜坐抗議遭抬走｜有片

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）10月22日（周四）表示，未來幾天將禁止「非法」抗議活動，並指責「煽動性」的極左翼團體和破壞分子策劃了上週末的騷亂和搶劫。馬克龍在與情報部門負責人和高級部長會晤後表示，由工會等團體組織的示威活動將被允許繼續進行，但可能會被引導至其他路線。網上影片可見，一批佔領巴黎政治學院（Sciences Po）的學生被大批憲兵逐個抬走。



佔領巴黎政治學院的學生被防暴警察抬走：

綜合《衛報》與路透社報道，馬克龍表示，任何「沒有合法授權的個人或團體」提出的抗議活動都將被禁止。工會等組織的請求將「依法審查」，但他們可能需要選擇其他路線。

他表示，這些措施對於保護市中心、商業區和公共建築至關重要，並補充道：「規則很簡單，我認為也符合常理。總體而言，建議是，未來幾天內不要舉行任何示威活動。」

2026年10月22日，法國巴黎，總統馬克龍（Emmanuel Macron）在愛麗舍宮出席安全會議。（Reuters）

巴黎警方最初禁止22日（周四）舉行的學生抗議活動，但法院推翻了禁令。同時，格勒諾布爾（Grenoble）、魯昂（Rouen）、勒阿弗爾（Le Havre）和土倫（Toulon）當天也計劃舉行遊行，但這些遊行都被叫停。

法國第三大城里昂（Lyon）市中心上週末發生騷亂，約200至300間商店遭到洗劫，旅遊局也遭縱火焚毀。當地政府已宣布禁止24日（本周六）在里昂市中心舉行「所有抗議活動」。

馬賽、尼斯和土倫政府也宣布了類似的禁令。在巴黎，原定於24日（本周六）在首都東部舉行的遊行（從巴士底廣場出發）獲得批准，但禁止進入市中心。

然而，巴黎政府表示，學生和部份「黃背心」運動成員原計劃於24日在首都舉行的另一場遊行將不被允許。 「黃背心」運動曾因燃油價格上漲而於2018年和2019年震撼了法國。

法國主要的學生組織UNEF呼籲民眾在24日舉行集會。據法媒報道，巴黎市中心和其他城市的商戶已經開始用木板封住窗戶，並聘用私人保安，以防範暴力事件發生。

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從網上的影片可見，大批佔領巴黎政治學院的學生被大批防暴警察一個個抬走，場面混亂。