日孕婦坐優先席遭老人罵「年輕人有甚麼資格」　丈夫霸氣反擊獲讚

博愛座（優先席）的爭議各國都有！日本名古屋地鐵日前發生優先席爭執，一名懷孕已經8個月的孕婦進車廂準備坐在優先席，沒想到卻被一名老人怒罵：「年輕人為何要坐？」孕婦的丈夫此時上前，安慰妻子並向老人表示她已懷孕，隨後更稱：「除了孕婦，還有許多身心障礙者，請您注意！」帥氣舉動被網友讚爆「真男人」。



孕婦、老人優先席爭議

日媒《ENCOUNT》報道，事發於10月18日下午3點，名古屋地鐵櫻通線列車進站後，原先空空如也的車廂擠滿人群，包括優先席在內的座位幾乎都滿了。一名孕婦上車，優先席上的年輕人便起身試圖讓位，沒想到她道謝準備坐下後，竟被另一名老人怒嗆：「年輕人怎麼能坐這裏？」

日本名古屋地鐵日前發生優先席爭執。（示意圖，Unsplash@Mlook 124）

報道指出，目擊者表示，老人看起來七八十歲，戴著一頂鴨舌帽，疑似沒注意到坐下女子已經懷孕。儘管如此，他兇惡的情緒與言詞，仍讓周遭的人與孕婦感到震驚與害怕，尤其孕婦被老人嚇得不敢回嘴。

丈夫挺身護妻 全網讚爆

此時，孕婦的丈夫站了出來，他指著妻子的肚子向老人表示：「她懷孕了！」老人才連忙道歉，表示自己沒有注意到。然而，孕婦丈夫的話仍未說完，他接著說道：「除了孕婦，也有許多身心障礙者的狀況無法從外表看出來，請您注意！」他強調，優先席並非只為老人或孕婦預留，有很多有需要的人都能坐。

孕婦事後表示，丈夫平常個性溫和，很少對他人大聲說話，這次挺身護妻令她特別注目。孕婦將此事分享至網路後，吸引網友留言大讚：

「好丈夫！」

「真男人！」

「說得太對了！」

「有需要的人都可以坐優先席！」



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