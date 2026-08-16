日母子錯過新幹線追車拍門逼停　專家揭不開門原因：200%不讓上車

撰文：聯合新聞網
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日本日前有一對母子忙著拍新幹線，結果錯過上車的時間，當他們發現車門關了於是趕緊追車，一邊揮手一邊呼喊，甚至還疑似拍打車門，就是希望列車能停下來，但最後未能如願，相關影片在網路上瘋傳。對此，旅日作家「魚漿夫婦」認為這是很危險的一件事，並且分享專業人士的說法，提醒喜歡到日本遊玩的遊客，若沒搭上新幹線，千萬別追車，因為列車是不會停下來開門讓你上車的。

「魚漿夫婦」在Facebook專頁表示，雖然當時列車有停下來，月台人員也過去阻止，但還是沒有讓這對母子上車。許多網友也認為不應該讓他們上車，不然以後可能會讓不少乘客仿效。「魚漿夫婦」還分享鐵道專業人士的說法，直言「如果是新幹線，就算把列車停下來，大概也有200％的機率不會再讓你上車」。

日本母子鞠躬盼開門上車不果：

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專業人士表示，如果是系統比較傳統的一般鐵路，列車發車時遇到有人想搭乘，不少車掌還會願意再開一次門讓乘客上車，但新幹線使用的是ATC系統（Automatic Train Control，列車自動控制系統），在收到70的速度訊號並開始加速之後，系統就無法再開關車門了，而這次事件單純只變成一次緊急停車而已。

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專家說可能旁人看到會覺得這對母子的行為很蠢，但若是發生在自己身上，搞不好會慌掉。因此到日本旅遊搭新幹線時，只要記住一件事，「新幹線一旦發車，車門就絕對不會再開」，若真的沒搭到車也不用慌，只要去跟站務人員說明並道歉，他們應該會和車掌聯絡，並幫忙協助保管留在車上的行李，替你安排搭下一班列車。

JR西日本公關部門也向媒體表示，當時列車長為了確保安全才緊急停車，但列車原則上就是按照表定時間發車，即使乘客希望上車，也不能因此破例。如果為個別乘客採取特殊處理，反而可能影響整體列車運行。

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