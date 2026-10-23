法國發現全球首宗沙門達病毒感染人類病例　當局料不會更廣泛傳播

法國10月22日（周四）報告首例沙門達病毒（Shamonda virus）人類病例，致一名住在里昂地區的60多歲男性死亡。政府在聲明中表示，懷疑受害者是在法國東部被攜帶病毒的蠓叮咬染病。該病毒通常在牲畜中發現，但當局表示，這對普通民眾沒有風險。



路透社報道，總部位於日內瓦的世界衛生組織（WHO）負責協調國際公共衛生問題和緊急情況的應對措施，該機構表示，「根據目前對密切相關病毒傳播的資料和了解，這是一宗孤立的人類病例，目前不太可能導致更廣泛的傳播。」

法國衛生局局長埃默里（Gregory Emery）對記者表示，「從科學和病毒學的角度來看，我們正在處理的顯然是一個前所未有的病例。這與該男子的免疫系統嚴重虛弱有關。從醫療和公共衛生的角度來看，沒有警報，也沒有危機。」

牛、馬、羊駝、山羊等都有機會受沙門達病毒感染。(Getty Images)

據世界動物衛生組織 (WOAH) 稱，沙門達病透過叮咬蠓傳播，最常見於牛身上，但在馬、羊駝、綿羊和山羊中也發現沙門達病。埃默里指，目前還沒有牛與人或人與人之間傳播的報告。

法國動物衛生當局表示，這種病毒對動物有多種影響，受感染的牛隻表現出腹瀉、虛弱、食慾不振，偶爾還會出現發燒。