特朗普新發言人僅工作5天遭撤換！前發言人萊維特：我幫忙選新人

美國白宮前發言人萊維特（Karoline Leavitt）22日坦言，她的接班人扎卡里亞（Katie Zacharia）並不適合這份工作，並表示已主動提出協助總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）挑選下一任白宮發言人。



霍士數碼新聞（Fox News Digital）與《國會山報》（The Hill）報道，扎卡里亞上任僅5天便離職，離職前因首次記者會表現不穩而受到嚴格檢視，法律專業背景也遭質疑。萊維特接受霍士數碼新聞獨家訪問時表示：「白宮發言人是一份艱難的工作。我知道，因為我做過。」

扎卡里亞（Katie Zacharia）上任僅5天便離職，離職前因首次記者會表現不穩而受到嚴格檢視。（IG@katiezacharia）

她接着說：「許多人認為，這是政壇最艱難的工作之一，需要充分準備。有時候，直到一個人真正上場，才知道他的表現如何。」

正如總統所說，我們祝福扎卡里亞一切順利。這份工作顯然不適合她。

萊維特透露，特朗普仍在物色新任白宮發言人。被問及向特朗普提供了哪些建議時，她說：「我不會透露私下向總統提出的建議，但我確實會和他討論這份工作的內容，而他非常了解。沒有人比特朗普更了解新聞媒體。他知道自己需要一個強硬、聰明、熟悉他的政策、忠誠，而且敢於站出來迎戰的人。」

不過，扎卡里亞的支持者不滿萊維特這番直白的評價。一名了解扎卡里亞想法的消息人士告訴《紐約郵報》：「前白宮發言人持續猛烈抨擊特朗普總統親自挑選的接班人，這並不公平。」

萊維特透露，特朗普仍在物色新任白宮發言人。（Reuters）

該人士接着說：「扎卡里亞一直拒絕接受任何媒體專訪，不論媒體立場友善或敵對，也拒絕人物專訪，希望報導聚焦特朗普總統的辛勤工作。她不會四處受訪宣傳自己，因為這對總統沒有好處。即使面對前所未有的攻擊，她仍對總統保持毫不動搖的忠誠。」

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