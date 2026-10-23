意大利貨車司機封路示威致多家超市缺貨　政府撥逾10億歐元紓困

意大利南部爆發示威活動，貨車司機設置路障、封鎖道路，以抗議因柴油價格飆升、運輸成本上漲，導致當地供應鏈受阻。對此，政府警告涉事司機將面臨刑事處罰，同時承諾撥付逾10億歐元（約88億港元）的援助，並調派警車護送貨運車輛保障通行。



據歐洲新聞台（Euronews）報道，貨車司機的示威導致當地多家超市貨架缺貨、生鮮農產品滯留損耗、兩座機場出現航油短缺、多條高速公路臨時封閉，以及垃圾清理、公共交通等亦受波及。

意大利政府宣布將撥付逾10億歐元紓困，一部分補貼貨運企業燃油損失，另一部分支持車隊更新，同時審議燃油限價法案。目前已有逾3.2萬份補貼申請，但抗議活動並未停止。

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）10月22日發影片強調政府傾聽和平示威者的訴求，稱已與公路運輸協會達成協議，補助資金已開始發放。

目前，意大利政府正清拆路障，並警告設置路障可構成刑事犯罪，涉事者或面臨監禁。政府資料顯示，警方已核查1339人身份，並開出242張罰單。