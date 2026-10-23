美俄達協議後 克宮：首艘俄油船啟航赴紐約 更多油輪陸續出發
撰文：林嘉敏
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美國總統特朗普（Donald Trump）早前宣布與俄羅斯達成柴油協議，稱對方同意立即向美國和全球市場供應逾30萬噸柴油。克里姆林宮10月23日證實，依照俄美兩國達成的能源合作協議，首艘運載俄羅斯柴油的油輪已正式起航，後續將有更多船隻前往。本次船運標誌雙方能源合作正式啟動。
克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「據我所知，能源部已經報告第一艘油輪已啟程前往其收貨方，也就是買家，後續船運亦將穩步推進。」
倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，一艘懸掛馬耳他國旗、裝載有4萬噸俄羅斯柴油的油輪正在駛往紐約。
此番運油行動，源自特朗普和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）達成的共識，俄方願解除柴油出口自我禁令，向美國及全球市場供應燃料，以此助力壓低國際燃油價格。
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