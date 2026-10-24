梅根父親涉擁大量兒童性虐待照片被查　梅根：2018年已知情

英國哈里王子太太梅根（Meghan Markle）表示，對父親馬克爾（Thomas Markle）因涉嫌持有兒童性虐待照片而接受調查的消息感到「非常困擾」，並透露她一直讓兩名子女遠離父親，「原因只有一個：為了保護他們」。英國《太陽報》10月22日報道，現年82歲的馬克爾被其兒子小馬克爾（Thomas Markle Jr.）舉報，後者稱馬克爾在位於菲律賓的家中藏有「數百張，甚至數千張」非法照片。



《荷里活報道》23日報道，馬克爾早前因血栓導致左腿截肢，被迫在今年5月離開位於菲律賓的住所返回美國。據報道，他還因「在儲物箱中藏匿令人作嘔物品」而受到聯邦調查局（FBI）的調查。

2026年10月24日，英國《太陽報》頭版報道針對梅根（Meghan Markle）父親馬克爾（Thomas Markle）的指控。《太陽報》聲稱，馬克爾被指控持有兒童不雅照片。（Getty）

菲律賓副司法部長Nicholas Ty向路透社表示：「我們在宿霧的反人口販運和反網絡性虐待及剝削兒童工作組目前正在調查此事（對馬克爾的指控）。」

馬克爾向《每日郵報》表示，這些指控「純屬謊言」。他說：「我感到震驚、傷心和非常難過，我的兒子竟然這樣指控我。我絕對不會做他們指控我的事情。這是任何人能對我做出的最惡劣的指控。」

自2018年嫁給哈里王子後便與父親關係疏遠的梅根，近日向英國媒體發表一份爆炸性聲明。她在聲明中表示，自己早在2018年就得悉有關父親的指控。

梅根坦承：「過去24小時內曝光的消息令我深感痛心，我為所有可能受到傷害的孩子們感到難過。」

梅根又指：「2018年，一封信函寄給了倫敦警察廳和王室及專業保護部門。這封信後來也轉交給了我。信中對我父親提出了令人不安的指控。我得到保證，他們正在對此進行調查。」

梅根補充道，她希望「現在大家能夠理解，儘管多年來某些媒體歪曲事實，但我與父親保持距離，並禁止他與孩子們接觸，只有一個原因：保護他們。我相信政府也會為其他家庭做同樣的事情。雖然現在曝光的真相令人作嘔，遠超人們的想像，但我最真誠的希望是正義得到伸張，並且保護無辜兒童的安全。」

60歲的小馬克爾向《太陽報》表示：「當我發現這些材料時，我感到震驚，我別無選擇，只能舉報我的父親。多年來，我一直支持他、照顧他、幫助他——但這一切都到此為止了。除非被傳喚出庭作證，否則我不會再與父親說話。」

多年來，梅根父親馬克爾曾多次受訪，談到他的女兒，包括2020年在第五頻道播出的紀錄片《托馬斯馬克爾：我的故事》（Thomas Markle: My Story）。

哈里與梅根8月底搬回英國，並且已經開始公開露面，儘管英王查理斯三世（King Charles）堅稱他們只是「普通公民」，並非履行王室職責的成員。

兩人舉家回歸英國的決定震驚全國，而且並非一帆風順：由於交通安全問題，哈里和梅根被迫在開學幾天後將7歲的阿奇（Prince Archie）和5歲的莉莉貝特（Princess Lilibet）轉校。