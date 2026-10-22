澤連斯基同意割地求和了？沒那麼簡單！

10月20日，挪威首都奧斯陸，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）、美國總統特使維特科夫（Steve Witkoff），在挪威和芬蘭領導人的共同參與下，討論了俄烏衝突。10月21日維特科夫前往莫斯科會晤俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），提交美方關於解決俄烏衝突相關構想的文件。澤連斯基當天亦在媒體的鏡頭前公開表態，接受「凍結現狀」、烏方「保留75%或更多領土」的和平協議。

人們迅速捕捉到了一個巨大的讓步妥協訊息，烏克蘭總統已經同意接受失去25%領土的控制權。

事實是，這並非澤連斯基主動提出的同意保留75%領土。回看記者採訪現場，當時美國媒體霍士新聞（Fox News）記者提問：你是否會同意一項將當前局勢凍結的和平協議——前提是能保留75%或以上的國土？

2026年10月20日，挪威奧斯陸，美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff，左一）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，右二）、芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubbs，左二）及挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store，右一）舉行會面。（X@ZelenskyyUa）

澤連斯基的回答是：是的。現在，我們需要凍結。我認為，這是結束這場戰爭的現實途徑。我們可以稱之為停火，或者停止交戰，這確實是結束這場戰爭的一種現實方式。

保留75%領土換和平協議的說法是記者提出的，澤連斯基只是回答了「是的」，澤連斯基的原意是可以考慮凍結戰事實現停火，並得到必要安全保障，繼而通過外交談判解決國際領土紛爭問題。當節目主持人布萊恩·基爾米德問澤連斯基是否願意放棄頓巴斯地區以達成和平，澤連斯基的表態是「這不公平」。

整體來看，澤連斯基同意的是一個帶有假設性前提條件的和平協議，烏克蘭的條件其實並沒有變，接受放棄一部分領土但是需要獲得安全承諾。控制權嚴格意義上是一個精妙的說辭，並不意味着領土主權的割讓。媒體單獨拿統一放棄75%領土控制權來放大，渲染了烏克蘭的妥協與讓步。

2026年10月21日，俄羅斯聖彼得堡，總統普京（Vladimir Putin，右）在君士坦丁宮會見美國特使威特科夫（Steve Witkoff，左）時握手。（Reuters）

人們無從得知美國向俄烏提出的和平協議內容，但很顯然美國中期選舉前夕，特朗普（Donald Trump）急於製造俄烏達成協議的重大勝利。

自特朗普開啟第二任期以來，美國特使圍繞俄烏停火開展了數十輪高密度的穿梭穿插與閉門接觸，但從未促成過任何全面、持久的停火協議。在實際執行層面，僅促成了2至3次局限於極短時間（為期數天）或特定領域（如能源基礎設施、換俘）的臨時性停火。此次從媒體已經公開談論烏克蘭控制75%領土看，最核心的領土難題對美國已經不是問題。此次美國下大力氣要達成的似乎是重磅協議。

美國總統特朗普在施壓澤連斯基上下了重拳，公開說「俄羅斯是個大國，而烏克蘭不是」，公開喊話「我們希望澤連斯基達成協議」「如果他不這麼做，我認為後果會非常糟糕」，「歐洲現在已經感到厭倦」，美國納稅人也已經「受夠了」。這是赤裸裸的威脅。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2026年10月21日會晤美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）（Sputnik/Kristina Solovyova/Pool via REUTERS）

澤連斯基接受美國媒體採訪時公開回應願意保持75%領土。同時21日他也表示，俄羅斯已同意舉行新一輪美烏俄三方談判。美方提議儘快啟動會談，烏克蘭予以支持，各方爭取在11月初或更早時間召開會議。幾天前還對特朗普宣佈的俄烏能源停火不滿的澤連斯基，現在如此急速符合特朗普的和平協議，給足了特朗普的面子。

毫無疑問，烏克蘭的表態充滿無奈與屈辱，澤連斯基有其無奈與悲情的一面。但澤連斯基最值得肯定的是有着清醒的頭腦。

同意談判和是否談成是兩回事。特朗普現在要的是澤連斯基的態度。急速符合美國，給特朗普助選，是澤連斯基目前唯一能做的。待中期選舉結束，特朗普政府是否還願意、還有能力推進俄烏達成和平協議，不只是澤連斯基在賭，歐洲各國也在觀望。真正的現實是複雜問題沒有簡單解法，特朗普的一聲令下很顯然不能讓俄烏戰爭藥到病除。