美國擴大對華高新技術投資限制　中國商務部：停止將經貿武器化

美國財政部10月22日更新「對外投資安全計劃」（Outbound Investment Security Program，OISP），以國家安全為由，限制美國在中國、俄羅斯、朝鮮等國家的高新科技投資。對此，中國商務部24日表示嚴重關切、堅決反對，敦促停止將經貿問題政治化、武器化，強調將保留採取相應措施的權利。



商務部發言人表示，中方注意到有關情況。該擬議規則歧視性擴大對華投資限制範圍，加大限制力度，是典型的泛化國家安全做法，違背兩國元首達成的重要共識，干擾中美兩國企業正常經貿合作，破壞國際經貿秩序。中方對此表示嚴重關切、堅決反對，將密切關注事態後續發展，保留採取相應措施的權利。

2026年5月14日，中國北京人民大會堂，中國國家主席習近平與來華的美國總統特朗普（Donald Trump）出席儀式前，中國人民解放軍儀仗隊手持中國國旗和美國國旗。 （Reuters）

發言人又指，中國擁有超大規模市場，蘊含巨大消費和投資潛力，投資中國就是投資未來。美方限制對華投資，既不利於中美經貿合作，也會損害美國企業自身利益。中方敦促美方尊重市場經濟規律，停止泛化國家安全概念，停止將經貿問題政治化、武器化，為中美經貿合作創造良好環境。

據美國新版計劃規則，主要限制和監管美國企業在包括中國在內的特定國家在以下五項技術領域的投資：半導體與微電子、人工智能、量子信息技術、高性能計算與超級計算、以及高超音速系統。另外，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）周四將生物技術也納入監管範圍。