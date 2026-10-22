張登及談中國外交・六｜當中美位置與身分變換　台灣怎麼辦？

進入特朗普（Donald Trump）第二任期，中美關係始終在乍暖還寒中前行。



首先是2025年10月的釜山峰會，這是習近平與特朗普自2019年G20峰會以來，時隔六年的首次面對面交流，也是「特朗普2.0」關稅戰開打後，中美宣布休戰一年的關鍵節點，雙方更藉此公布2026年的元首互訪規劃：特朗普預計在4月訪華，並且邀請習近平擇時訪美。



但沒想到2026年2月的伊朗戰爭打亂一切：美國與以色列的貿然進攻，不僅沒有造成伊朗政權更迭，還導致德黑蘭憤而封鎖霍爾木茲海峽，同時對海灣國家進行打擊。結果，原定4月進行的特朗普訪華，被迫推遲到了5月，伊朗議題也因此成為貿易戰外的新焦點，諸如「台灣換伊朗」、對台軍售成為談判籌碼等話題，則同樣貫穿了特朗普的訪華行。



在這之後，中國面向全球南方的外交持續進行。首先是8月底在吉爾吉斯的上海合作組織峰會，標誌了這一歐亞安全機制的25周年，也照見不斷擴員下的各方身分轉變，包括俄羅斯與中國的國力流轉；再來是9月中於印度登場的金磚國家峰會，同樣適逢這一機制成立20周年，中俄印的三方互動成為全場焦點，中國也將在2027年主辦第19屆峰會。



接著就是9月下旬登場的習近平訪美。毫無疑問，由於伊朗戰爭仍未終結，「台灣換伊朗」、對台軍售被交易因此再成話題，不過中美也同樣圍繞AI、關稅戰等領域進行對話，特朗普精心安排的高規格接待，則同樣引發媒體討論。



可以發現，從中美的結構性摩擦、幾次「習特會」的元首互動、針對台灣與經貿領域的各式競合，再到面向全球南方的多邊布局，當代中國外交展演了多重旋律的「複調」結構。



而針對這種複雜現象，台灣十餘位學者合著了《當代中國對外關係概論》加以探討，並在2026年9月正式出版，是近二十年來台灣第一本針對當代中國對外關係的全面性專著。對此，《香港01》專訪到編者之一的台灣大學政治學系教授張登及，以其在書中提出的中國外交「三個理念型」：國際體系平衡者（systemic balancer）、國際秩序負責者（responsible stakeholder）、國際現狀挑戰者（status-quo challenger），解析圍繞金磚、上合、「習特會」、關稅戰、AI、伊朗戰爭、台灣議題的中國外交脈絡。



系列報道共六篇，本篇為第六篇，聚焦當中美外交在三種理念型間切換，台灣是否也會發生角色的轉換。



台灣大學政治學系教授張登及撰文指出。（資料圖片）

台灣依賴美國制衡北京

張登及認為，台灣的角色其實相對固定。雖說台灣希望制衡北京，卻並非憑藉自身實力，「台灣的實力並非不重要，但不能不務實的說，台灣的實力並不居於主要地位。」因為兩岸懸殊的軍事力量差距決定了，台灣不可能光靠自己決戰而勝，這就導致台灣能夠扮演的角色相對有限。

張登及回顧，所謂身分，其實包括「認同」（identity）與「歸屬」（membership），前者是你認為自己是誰，後者則是外部認為你是誰。這就構成了當前台灣議題的核心。

首先是在「認同」領域，台灣的「認同」、也就是「認為自己是誰」，其實已較過去發生了巨大變化，與幾十年前有了很大的不同，似乎正在走向「新共識」；但在「歸屬」領域，台灣的「認同」又不被外部普遍承認，尤其是北京，因為力量與位置的持續上升，基本上不論是在「認同」或「歸屬」，都與台灣嚴重牴觸。

「此外，北京的『位置』持續上升同時，台灣的『位置』正在下降，即便股市與台積電看起來持續上升。」張登及指出，如今台灣要依靠自身「位置」，包括地理位置、軍事力量、經濟力量，來單獨擊敗北京，基本上是不可能的。而「位置」缺損加上身分焦慮，就導致台灣選擇「對美國負責」，再「由美國制衡北京」，而不是選擇自己「制衡」北京。

而在「負責者」、「制衡者」外，台灣是否也具備「挑戰者」色彩，張登及表示，台灣不太可能挑戰現狀體制，或許至多就是抵制中國的「一帶一路」、全球南方布局。但這種抵制也難言挑戰，因為台灣並沒有挑戰「一帶一路」、上海合作組織的能力，甚至不是成員。

張登及指出，當台灣持續指控「一帶一路」、上合組織是「威權同盟」時，就彷彿身在城牆外，卻一直朝著牆面丟石頭，可是連石頭都丟不進去，至多是砸到牆本身產生一些聲音，牆裡的人根本無關痛癢。因此，台灣整體還是跟隨「可以發揮制衡力量」的當前霸主，也就是美國。

近年美國對台軍售包括有被稱為「地表最強坦克」的M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克。（資料圖片）

當美國不再願意負責

張登及表示，這種制衡成效如何，其實取決於中美彼此的「位置」升降，以及各自的「身分」調整。尤其美國究竟是要做現狀的「負責者」、又或是破壞性的「挑戰者」，其實是當前局勢的大哉問。

「過去美國一手建立了二戰秩序，此山是美開，此樹是美栽，要想從此過，留下買路財。」張登及指出，「買路財」的最具體表徵，就是美元霸權，也就是賺盡所有好處、轉嫁自己的債務。在這種體制下，美國既是投資公共物品的「負責者」，也同時收取巨額的利潤和回報。

「但沒想到美國現在算一算，覺得不划算了，決定退出。」張登及表示，所謂「退出」，其實就是美國選擇改變「身分」。過去人們普遍認為，美國已經管理全球，軍事基地到處設立，又何必要做門羅主義（Monroe Doctrine）的美洲霸主？但特朗普不這麼想，而是認為各處軍事基地都是「赤字」，美國出錢出力出人，耗費大筆預算、國債飆到40幾萬億美元，日本、德國卻坐享其成，只想依賴美國安全保障，自己則一毛不拔。

張登及指出，如果美國的「身分」持續改變，也就是不願再繼續擔任「負責者」，那麼台灣就會受影響。原因如前所述，台灣整體寄託、投資、押注一件事：美國既是「負責者」，更是面對中國的「制衡者」。換句話說，台灣在對美關係中持續投資的，其實是美國會對世界秩序負責，對中國採取制衡，而不是私下進行交易。

「但特朗普看起來並非如此，而是萬事皆可談，只是現在中國出不起他的價。」張登及補充，但隨著美國力量升降，「價」本身也會發生變動，這對台灣就會構成風險。

習近平訪美晤特朗普：白宮2026年10月發放更多花絮照片（美國白宮）

台灣很難調整角色

不過張登及進一步分析，台灣雖然面臨風險，卻很難調整自身角色。

在「位置」這個層次，兩岸差距相當懸殊；在「身分」這個層次，台灣不論是自我認同、又或是群體歸屬，都與中國嚴重對立，包括近年持續強調「互不隸屬」，以及主張「建設性參與國際組織」。而這都會與中國的政權正當性產生衝突。

尤其是「位置」層次，當中還包括軍事經濟的絕對實力、地理空間的安全，張登及指出，如果台灣「武裝到牙齒」，成為「燃燒的護城河」，裝備了瞄準上海與杭州的中程導彈、戰斧導彈，這對北京而言必然構成「臥榻之側，豈容他人鼾睡」的問題。

張登及指出，台灣當前的「位置」與「身分」邏輯，基本上與北京全部矛盾。除非中國的「位置」大幅下降、無力處理，否則不可能對於台灣問題置之不理。過去在「九二共識」的時空下，兩岸還能冷處理「身分」的錯位；2022年佩洛西（Nancy Pelosi）來台前，解放軍軍機也不會越過海峽中線，「但現在一切直接對上了，其實就是針尖對麥芒。」

張登及表示，從北京的視角來看，台灣會影響自己的政權生存與正當性，尤其在地理層次，當台灣的安全會對北京構成威脅時，後者就會選擇針鋒相對。而因為北京的「位置」原本就比台灣具有優勢，在針鋒相對的情境下，北京又能對軍事進行大量投資，台灣就更加追不上。

張登及總結，因此這種迴圈持續運作的結果，就是台灣會持續對美國「負責」，並且依賴美國「制衡」中國。「其實馬英九時代也是如此，只是當時各方都還沒有那麼強的急迫性。」