法國示威工會稱80萬人上街近千人被捕　巴黎催淚彈水炮齊發｜有片

法國全國多地10月24日（周六）再度上演大規模示威，內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）表示，周六的抗議活動中，已有近1000人被捕，他表示這一數字可能還會「增加」。政府稱，共有41萬名示威者在各地參與遊行，而工會組織者則聲稱參與人數「近80萬人」。巴黎的遊行初時平和但最終仍演變成衝突，有示威者與防暴警察爆發激烈衝突。警方出動水炮車和施放催淚彈試圖驅散示威者。



法國記者分享在巴黎示威的影片：

法媒引述內政部10月24日報道，全國各地共有41萬人參加示威遊行，其中巴黎有11萬人。這場遊行旨在抗議生活成本高漲，並捍衛公共服務。參與人數略低於17日（上周六）的55萬人。

同時，負責組織遊行的法國總工會（CGT）則表示，24日全國共有80萬人參加了示威遊行，其中巴黎有25萬人。

巴黎、里昂、雷恩、南特、波爾多、尼斯和馬賽等多個城市爆發了激烈的衝突。

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內政部長努涅斯在記者會上表示，針對24日發生的遊行示威，執法部門已逮捕近千人。

努涅斯在當地時間晚上7時指：「就在我講話的時候，我們已經逮捕了近千人，我相信這個數字還會大幅上升。」在同樣經歷大規模示威和搶掠的17日（上周六），同一時段大約有385人被捕。

據《衛報》報道，巴黎的示威者沿着城市東部邊緣遊行，他們聲援高中生，但也抱怨生活成本高和政府過度執法，稱過去一個月來，防暴警察被派去鎮壓學生示威者，而政府卻沒有提出任何政治解決方案。

巴黎的示威活動初段較為和平：

24日下午在巴黎的示威原本氣氛平和輕鬆，有銅管樂隊演奏，有人手持批評政府執法的橫幅，上面寫有：「壓迫滋生反抗」和「抗議的權利」。

巴黎警方試圖以水炮車驅散示威者：

但在巴黎示威遊行的尾聲，位於城市東部邊緣的文森門附近，出現了幾群蒙面黑衣男子，似乎並未參與和平遊行。一些蒙面男子向警察投擲玻璃瓶和石塊，警察則以催淚彈、高壓水砲和煙霧彈還擊。有人點燃了一個垃圾桶，並向警察燃放煙火。

在巴黎遊行的最後階段，防暴警察衝向了更多示威者，並用警棍驅散了他們。

巴黎警方其後表示，在遊行快結束時，「超過500名暴徒襲擊執法人員」。

據法國警方在網上發布的消息，在巴黎示威遊行的尾聲，部份滋事份子試圖闖入位於文森大道的一間汽車銷售店。