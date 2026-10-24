法國新一輪示威前　商舖紛紛加裝圍板　名店增派保安防搶劫

法國多地10月24日再舉行抗議活動，在此前夕，該國商舖紛紛在櫥窗加裝圍板，以防遭極端示威者破壞店舖，名店如勞力士、De Beers等都決定在示威日關門，多家名店增派保安防搶劫。



法國主要學生組織「法國全國學生聯合會」（UNEF）以及具強大反建制色彩的「黃背心」團體等，計劃於24日在巴黎市中心示威，抗議高昂的生活成本和政府削減公共服務。

由於上周六10月17日的示威活動演變成騷亂，這次法國政府嚴陣以待，準備迎接另一個週末的抗議活動。法國內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）較早前表示，將部署約7萬名安全部隊人員，以應對24日計劃在法國各地舉行的抗議活動。

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路透社報道，位於巴黎著名旺多姆廣場（Place Vendome）附近的勞力士（Rolex）和De Beers門市，24日都會保持關門，另外萬國錶（IWC）在內的多家商店管理層表示，將根據抗議活動的激烈程度，決定是否提前關店。

報道稱，名店路易威登（Louis Vuitton）、Dior、寶格麗（Bulgari）等品牌的員工表示，旺多姆廣場附近門市當天的保安設施都已加強，該區域還將增派私人保安人員。附近的春天百貨（Printemps）發言人也表示公司增加保安，並加固店面櫥窗和入口。

2026年10月24日在法國里昂，法國防暴警察在市中心巡邏（Reuters）

愛馬仕（Hermès）財務總監哈爾古埃（Eric du Halgouet）表示，公司已加強法國境內各門市的安全設施，同時指目前判斷近期事件會對業務造成多大影響，為時尚早。

在上周的法國全國規模示威中，部分地區演變成嚴重暴力衝突，愛馬仕、蘋果（Apple Inc.）等門市成為洗劫目標。

點圖看在上周法國示威中，激進示威者暴力「零元購」現場相片：