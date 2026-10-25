特朗普抨擊奧巴馬「極無能」　籲選民支持共和黨候選人

美國總統特朗普（Donald Trump）10月25日凌晨在社交平台發文，猛烈抨擊前總統奧巴馬（Barack Obama），並呼籲密歇根州選民支持共和黨候選人羅傑斯（Mike Rogers）。



特朗普寫道：「奧巴馬是個極度無能的總統！他給伊朗支付數十億美元，還給了他們通往核武的道路。他說狡詐的希拉里·克林頓（Hillary Clinton）會贏，他為她賣力競選，結果她全面落敗。然後他全力為賀錦麗（Kamala Harris）競選，她同樣落敗。」

美國總統特朗普（Donald Trump）10月25日凌晨在社交平台發文，猛烈抨擊前總統奧巴馬（Barack Obama），並呼籲密歇根州選民支持共和黨候選人羅傑斯（Mike Rogers）。（網頁截圖）

特朗普說：「現在他為一個穆斯林兄弟會聖戰分子競選，此人憎恨猶太人、黑人、美國人和特朗普，他也會落敗。他是個假醫生，經營着被認為是美國最差診所的地方。」

特朗普續稱：「我贏下密歇根州，大勝，帶回汽車工業、空軍基地以及其他一切。還有比以往更多的就業機會。密歇根不需要一個傲慢、支持開放邊境、假醫生、聖戰分子，隨着更多資訊披露，他的名聲只會越來越差——而且還有很多。投票給羅傑斯！他永遠不會讓你失望！總統特朗普」