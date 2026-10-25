美國六旗樂園Goliath發生乘客墮斃後　宣布增設安全帶重開

美國六旗樂園（Six Flags）宣布，將在佐治亞州「Goliath」過山車增設安全帶後重新開放。本月初一名42歲乘客從該過山車墮下死亡，園方其後暫時關閉該設施。



英國《衛報》報道，死者為42歲教育工作者卡里姆（Hassan Jihad Ibn Kariem），他在Goliath運行期間被拋出座位，墮下時撞向其他車廂。Goliath有165呎垂直俯衝及180呎第二段下墜。佐治亞州當局已就事件展開調查。

美國六旗樂園（Six Flags）2026年10月24日宣布，將在佐治亞州「Goliath」過山車增設安全帶後重新開放。本月初一名42歲乘客從該過山車墮下死亡，園方其後暫時關閉該設施。（網上圖片）

六旗行政總裁賴利（John Reilly）表示，事件深深影響園方所有人，安全一直是提供遊客體驗的根本。他宣布，將為Goliath及採用類似壓腿式安全裝置的過山車加裝安全帶，並委託獨立機構審查所有設施的安全程序。Goliath原本採用Bolliger & Mabillard設計的壓腿式安全杆。

報道又指，六旗旗下Magic Mountain的X2過山車亦面對訴訟，有前乘客指該設施導致腦損傷，並涉及至少兩宗死亡個案。六旗已於9月永久關閉X2。