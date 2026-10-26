法國周末示威拘1314人　工會號召31日再集會

法國、意大利、西班牙、葡萄牙和比利時等多個歐洲國家，於10月24日均有大規模抗議活動，示威者普遍不滿生活成本上升、公共服務不足以及政府相關政策。部份遊行活動演變暴力衝突，部份商鋪和公共設施遭到破壞，其中僅法國有逾千人被捕。法國左翼工會聯盟「團結工會」（Solidaires）已號召周六（31日）再度示威， 教育工會 SUD Education 已宣布響應，法國總工會（CGT）則預計於本週內做出決定。此外，「黃背心」運動也呼籲支持者加入。



法國24日爆發新一輪全國性示威，遍及巴黎、馬賽、里昂、斯特拉斯堡、圖盧茲等多座城市。這是繼17日發生大規模抗議後，法國連續第二個周末舉行全國性示威活動。據法國內政部統計，24日全國共舉行289場示威活動，約41萬人參加，其中巴黎約11萬人。法國總工會稱，全國參加遊行示威人數約80萬，其中巴黎約25萬。

為應對示威活動，法國政府當天在全國部署約7萬名警察和憲兵。巴黎、馬賽、斯特拉斯堡等城市在示威活動期間出現暴力行為，部份商鋪遭到破壞和搶劫。巴黎警察局發言人埃萊娜·德內謝爾25日接受法國媒體采訪時說，遊行隊伍中約有500人試圖襲擊執法人員和破壞財物。

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據法國內政部25日公布的初步統計數據，全國共有1,314人在24日的示威活動中被捕，53名執法人員受傷。其中，巴黎警察局說，巴黎當天共有142人被捕，其中126人被拘留調查。法國內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）24日晚表示，儘管部份地區出現暴力事件，但當天遊行總體較為平靜，警方阻止多起搶劫和破壞行為。

意大利羅馬、米蘭、都靈、博洛尼亞等地24日也有示威活動。參與者以學生和年輕人為主，其中米蘭約有1萬人參加遊行。據意大利公共安全部門24日公布的數據，在當天全國範圍內的示威活動中，371人被帶至警局，其中包括110名未成年人。

在葡萄牙里斯本、波爾圖等城市，抗議民眾要求政府採取行動緩解住房危機。其中，里斯本當天約2.5萬人參加遊行。於25日凌晨，警方在清除里斯本市中心抗議者搭建的帳篷營地時，與民眾發生沖突。據警方公布，事件中有11人受傷，其中包括3名警員，31人被拘留。