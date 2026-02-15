慕尼黑會議｜馬查多：委內瑞拉政權垮台後　古巴尼加拉瓜將步後塵

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）2月14日通過視像方式參加於德國慕尼黑舉辦的年度安全會議。她表示委內瑞拉發生的事務對地區局勢產生重大影響，還預料現時執政的「犯罪政權」垮台後，古巴與尼加拉瓜政權也會隨之倒台。



馬查多指出，在委內瑞拉完成權力過渡後，歷史上將首度出現一個沒有共產主義與獨裁統治的美洲。馬查多因受到加拉加斯政府限制不得隨意離開國家，她去年在美國協助下出境遠赴挪威領取諾貝爾和平獎，她現身挪威時距離上次已經躲藏超過一年。

她在會議上被問及漂泊在外無法介入國內事務的現狀，與未來打算時回應，稱自己時刻聯絡不同人與組織，以期推進國內權力過渡，還在被問到歸國日期時表示自己將盡快回到國家，並在會議臨近尾聲希望委內瑞拉盡快迎來民主轉型，表示「期待在自由的委內瑞拉歡迎與會各位」。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上月初下令美軍突襲加拉加斯捉走

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）夫婦。他們兩人現在身處紐約候審，轉由能源部長羅德里格斯（Delcy Rodríguez）代為處理總統職務。羅德里格斯之後積極與美國接觸，推動現政府與華府合作，還釋放包括美國公民在內的在囚人士。

圖為 2026年1月5日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro，右二）與妻子（左二）由美國執法人員押送往紐約的聯邦法院。（Reuters）

古巴與尼加拉瓜是委內瑞拉傳統盟友，古巴在美國掐斷委內瑞拉石油供給後局勢嚴峻，外界預料餘下燃油恐難讓哈瓦那撐過一個月。