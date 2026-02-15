慕尼黑會議｜馬查多：委內瑞拉政權垮台後 古巴尼加拉瓜將步後塵
撰文：官祿倡
出版：更新：
委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）2月14日通過視像方式參加於德國慕尼黑舉辦的年度安全會議。她表示委內瑞拉發生的事務對地區局勢產生重大影響，還預料現時執政的「犯罪政權」垮台後，古巴與尼加拉瓜政權也會隨之倒台。
馬查多指出，在委內瑞拉完成權力過渡後，歷史上將首度出現一個沒有共產主義與獨裁統治的美洲。馬查多因受到加拉加斯政府限制不得隨意離開國家，她去年在美國協助下出境遠赴挪威領取諾貝爾和平獎，她現身挪威時距離上次已經躲藏超過一年。
她在會議上被問及漂泊在外無法介入國內事務的現狀，與未來打算時回應，稱自己時刻聯絡不同人與組織，以期推進國內權力過渡，還在被問到歸國日期時表示自己將盡快回到國家，並在會議臨近尾聲希望委內瑞拉盡快迎來民主轉型，表示「期待在自由的委內瑞拉歡迎與會各位」。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上月初下令美軍突襲加拉加斯捉走
委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）夫婦。他們兩人現在身處紐約候審，轉由能源部長羅德里格斯（Delcy Rodríguez）代為處理總統職務。羅德里格斯之後積極與美國接觸，推動現政府與華府合作，還釋放包括美國公民在內的在囚人士。
古巴與尼加拉瓜是委內瑞拉傳統盟友，古巴在美國掐斷委內瑞拉石油供給後局勢嚴峻，外界預料餘下燃油恐難讓哈瓦那撐過一個月。
特朗普獲贈諾貝爾和平獎後 暗示馬查多可參與委內瑞拉事務馬查多晤特朗普轉贈諾貝爾和平獎 表彰其捍衛自由的「獨特承諾」馬查多向特朗普贈和平獎 諾貝爾和平中心：獎章可易主惟頭銜不能慕尼黑安全會議登場 「舊世界秩序已死」彰顯歐美分歧抑或共識？