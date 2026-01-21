特朗普獲贈諾貝爾和平獎後　暗示馬查多可參與委內瑞拉事務

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日在白宮新聞簡報室發表講話，他在談到邊境政策時提及委內瑞拉，暗示可讓上周訪問美國並轉贈自己諾貝爾和平獎的原得主馬查多可參與委內瑞拉事務，惟未有說明對方可以扮演甚麼角色。



特朗普在周二的講話中先是提到，委內瑞拉毒販與罪犯跨越邊境非法進入美國，強調這是美國為何反對委內瑞拉的原因，他話鋒一轉說：「現在卻喜愛委內瑞拉，他們一直與我們合作得很好」，並提及馬查多，稱讚對方是好人，「或許可以讓她（馬查多）以某種方式參與進來，我非常希望能做到這一點」。

圖為2026年1月15日，特朗普在白宮接過委內瑞拉反對派領袖馬查多擁有的諾貝爾和平獎。（Reuters）

馬查多是委內瑞拉反對派領袖，並曾在2024年大選後宣稱取得約70%選票，但選舉結果及其合法性未獲政府認可。特朗普最新的言論被外界視為立場轉向的先兆，他此前曾公開質疑馬查多在國內的實際支持度及領導能力。

上周四，馬查多在白宮與特朗普共進午餐，並將她的諾貝爾和平獎獎章轉贈給川普。她當時表示，這一禮物是對特朗普致力於委內瑞拉人民自由的認可。