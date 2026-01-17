馬查多自信將可成委內瑞拉總統　特朗普未支持：以伊拉克亂局為鑑

委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）1月16日在不同場合表示，她非常有信心委內瑞拉能夠逐步實現民主選舉，自信時機成熟時，她將會當選並成為委內瑞拉首位女總統。然而，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）以伊拉克戰爭引發的亂局為例，進一步說明他為何未支持馬查多。



路透社報道，馬查多出席一個智庫主辦的記者會時，稱非常有信心委內瑞拉能夠逐步實現民主選舉，並形容委內瑞拉多年來一直由「犯罪集團」領導。

馬查多強調該「犯罪集團」最終會自行瓦解，並補指這與她和委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）之間的緊張關係無關，她所指涉的是整個政權及「犯罪架構」。

2026年1月16日，委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）在美國華盛頓特區舉行的記者會上發表演說。（Reuters）

馬查多同日接受霍士新聞（Fox News）訪問時稱：「我們肩負一項使命，要把委內瑞拉變成恩典之地。而我相信，當時機成熟時，我會當選委內瑞拉總統，成為首位女總統。」

美媒報道，特朗普16日被問及為何支持與被擄委內瑞總統馬杜羅（Nicolás Maduro）關係密切的羅德里格斯政府，而不是支持馬查多。

特朗普回應指，當年美國在伊拉克戰爭中，完全推翻舊政府的制度，結果反為叛亂和極端組員ISIS的出現創造了條件，因此他將會以此為鑑。他說：「那裏（伊拉克）所有人都被解雇了......結果他們都加入了ISIS......我記得這事。」

左圖：2026年1月15日，委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）抵達白宮，準備與美國總統特朗普（Donald Trump）會面。右圖：2026年1月15日，特朗普在白宮出席了另一場活動。（Reuters）

馬查多與特朗普15日在白宮會晤，並向對方送贈了其去年獲得的諾貝爾和平獎，但挪威諾貝爾委員會回應稱，無論和平獎得主的獎章、證書或獎金最終如何處置，獲獎人頭銜不會有變。