5大AI難取代高薪職業出爐　年薪10萬美金起跳　未來十年仍會成長

人工智慧（AI）浪潮席捲全球職場，美國求職網站Resume Genius針對勞動數據與自動化風險進行分析，列出五大最不易被AI取代的高薪職業，這些工作年薪皆超過10萬美元（約78.3萬港元），且預估未來十年成長幅度可觀。



五大AI難取代高薪職業出爐

據《GOBankingRates》報道，Resume Genius數據顯示，電腦與資訊研究科學家以年薪中位數14萬910美元（約110.3萬港元）居首，預估2024至2034年成長率達20%，該職位仰賴抽象思維與原創問題解決能力。

五大AI難取代高薪職業出爐，未來十年仍會成長（01製圖）

5大職業未來十年仍有可觀的成長發展空間：

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醫生助理與執業護理師分居二、三名，年薪中位數皆逾13萬美元（約102萬港元），兩者AI取代風險均為0%，因其工作需要複雜臨床判斷、人際溝通與精準協調，機器難以複製。

獸醫年薪中位數達12萬5510美元（約98.3萬港元），該職位需具備深厚生物學知識、精準手術技能及與飼主溝通能力，自動化風險僅7%。醫療衛生服務經理則以11萬7960美元（約92.4萬港元）入列，該角色結合判斷力、領導力與流程管理專長。

五大最不易被AI取代的高薪職業：

1. 電腦與資訊研究科學家

年薪中位數： 14萬0910美元

2. 醫生助理

年薪中位數：13萬2050美元

3. 執業護理師

年薪中位數：13萬2050美元

4. 獸醫

年薪中位數：12萬5510美元

5. 醫療衛生服務經理

年薪中位數：11萬7960美元



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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

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