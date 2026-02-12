美國生活費高企　近900萬人身兼多職　有人不敢病怕耗盡供樓錢

美國生活費高昂，勞動力市場壓力巨大，近900萬員工為生計所迫而身兼多職，女性同時打兩份工的佔比上升20%。



美國政府將於當地時間星期三（2月11日）發布備受關注的就業報告。2025年12月的失業率維持在4.4%，處於相對低位。

美國失業率較低，為什麼有些人還要兼職打工：

不過，畢馬威（KPMG）首席經濟師斯旺克（Swonk）說：

勞動力市場的潛在壓力遠超整體失業率所顯示的水平。薪酬升幅放緩，失業者再就業難度加大，應屆畢業生求職更顯艱難。儘管經濟表面看似火熱，勞動力市場仍處於深度凍結狀態。

美國勞工統計局2025年預估，截至2025年3月的12個月內，美國實際新增就業崗位較此前預期減少91萬1000個。

經濟師稱，特朗普政府的貿易和移民政策已使勞動力市場降温，但預計減稅政策會提振今年招聘需求。儘管經濟增長強勁，但勞動力市場卻脆弱。對就業和高通脹的焦慮削弱了美國民眾對特朗普經濟政策的支持率。

美國聯邦儲備局（Fed，簡稱聯儲局）官員鮑曼1月警告，如今就業市場愈發脆弱，出於經濟原因不得不兼職的人群比率顯著上升。

女性從事多份工作的現象更為普遍，佔勞動人口的6.1%，男性則為4.9%。26歲的特拉華州居民迪奧尼希奧與丈夫在儲錢買樓，目前住在父母家裏。她既當服務生，又做銷售員，還當清潔工，有時甚至一天裏輪軸轉打三份工。

迪奧尼希奧每周有兩天要在凌晨3點半起牀，4點前趕到冬甩連鎖店唐恩都樂（Dunkin'）上班，三小時輪班結束後去送兒子上學，接着偶爾會去奢侈品店兼職銷售，下班後再去接孩子放學。若情況允許，她傍晚還會去牙科診所做打掃。她也做上門清潔，同時經營自媒體賬號賺外快。

藝術品修復師瓦萊里亞也承受着生活費高壓，她難以負擔女兒在捷克布拉格的學費，每月幾乎存不下錢。

生活非常、極其艱難，因為水電費、食品價格、醫療保險等各項開支都在上漲。

59歲的瓦萊里亞不敢生病，怕醫藥費耗盡本該用來還房貸的錢。她覺得，自己可能還得工作15年才能退休。

