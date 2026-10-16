00後職場焦慮｜比被AI取代更可怕？英國調查曝Z世代職場大惡夢

根據倫敦聖三一學院（Trinity College London）針對英國Z世代的最新研究，這群數位原住民進入職場後，比起擔心AI取代工作，更害怕辦公室的日常社交活動，如接電話、面對面閒聊等。



比起AI威脅，Z世代更怕「電話鈴聲」！

數據顯示，Z世代的焦慮並非因為缺乏專業技術，而是源於「社交技能」的不足。

高達42%的Z世代受訪者對於與不認識的人共事感到焦慮，38%的人恐懼面對面的小組閒聊，而30%的人則患有嚴重的「電話焦慮」。此外，亦有25%的受訪者憂慮簡報工作，22%的人則對接受批評感到不安。

這些情緒在社群媒體引發共鳴，甚至有創作者形容做簡報時，感覺就像是被當作獵物追捕。

而為了躲避主管或同事在發送訊息後，追問「現在方便通個電話嗎？」網路上甚至有評論建議，在下班前幾分鐘才發送email，就有正當理由避開即時的語音通話。

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Z世代的真實心聲：跨世代溝通好辛苦、年長同事言行帶刺

調查發現，59%的Z世代覺得與年長同事合作具有挑戰性，主要與職場文化和規範有關。

數據顯示，高達72%的受訪者表示曾親身經歷過負面的職場文化，或不恰當的調侃，超過一半的人認為傳統辦公室的玩笑文化實際上帶有冒犯性，讓他們反感。

在網路社群中，這種對立情緒被進一步放大。有TikTok創作者表示，在企業裡上班常會感受到來自老員工的莫名敵意，並吐槽某些年長同事是因為嫉妒，而對後輩產生排擠心理。

「朝9晚5」有如無盡的惡夢！3成Z世代盼心理假成為常態

不少Z世代排斥傳統「朝9晚5」的工作型態，數據顯示，早起上班與嚴謹的工時，讓許多年輕員工感到恐懼。

在社群媒體上，有人形容這種「清晨起床、去上班、整天待在公司、回家」的循環簡直是一場永無止盡的惡夢。針對這些壓力，32%的年輕受訪者認為「心理假」應該成為企業的常規，28%則支持改採彈性工時制度。

研究發現，受過表演藝術教育的學生在「職場準備度」上比同儕高出19%，對於進入職場更具信心。這並非偶然——高達92%的教師呼籲應加強社交技能訓練，而具備表演藝術背景的人才，正是在整合回饋、管理壓力及團隊協作等關鍵能力上表現更優異。

聖三一學院學術長埃萊諾．安德森(Eleanor Andressen)指出，系統化的信心訓練能有效將焦慮的新鮮人，轉化為具有信心的職場貢獻者。

面對Z世代普遍存在的職場焦慮，報告建議雇主不能僅依賴技術培訓，而需採取更全面的策略：建立更包容的企業文化、採納更具彈性的制度，並正視表演藝術等「信心訓練」的實際價值，才能有效留住並培育這些新世代人才。

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