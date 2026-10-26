沙特土耳其和巴基斯坦官員將訪伊朗　就地區問題進行會談

麥加條約成員國沙特阿拉伯、土耳其和巴基斯坦的高級官員將訪問德黑蘭，就地區安全問題進行會談。



法媒報道，伊朗最高國家安全委員會副秘書卡尼（Ali Bagheri Kani）說：「按照協議，沙特國防部長薩勒曼、巴基斯坦陸軍總司令穆尼爾和土耳其情報局局長卡林將參加這次會議。」

他說，伊朗安全負責人雷扎伊（Mohsen Rezaei）也將出席會議。

2026年10月5日，巴基斯坦、沙特阿拉伯、土耳其代表在利雅得出席「麥加防務聯盟」（Mecca Defence Alliance）的會議。 （Saudi Press Agency/Handout via REUTERS）

卡尼在接受國家電視台採訪時說：「在德黑蘭舉行的四方會議可能是朝着建立持久地區安全邁出的重要而有效的一步，我們希望這一舉措將有助於建立一個穩定的地區。」

他沒有具體說明會議何時舉行，但稱這是在巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）上周訪問德黑蘭期間提出的，他當時會見了伊朗總統佩澤希齊揚和其他高級官員。

據路透社報道，卡塔爾調解員星期天（25日）在德黑蘭會見伊朗官員，以推動緩和地區緊張局勢。

沙特公共外交副部長克里姆利（Rayed Krimly）說，這次會議是麥加條約國家為緩解當前危機、推動外交解決方案，以及支持卡塔爾和巴基斯坦主導調解所作努力的一部分。

克里姆利在社媒發文稱：「這次訪問也強調麥加公約成員國在促進地區安全與穩定方面的關鍵作用，以及致力於與該地區所有國家合作實現這一目標的承諾。」

據路透社看到的協議文本，麥加協議第一條規定，各方應採取「一切必要手段」，消除對彼此領土完整、主權或國際公認邊界構成的威脅。

這次會談正值沙特支持的也門與伊朗結盟的胡塞武裝襲擊不斷升級之際，華盛頓和德黑蘭之間的言辭也變得更加激烈。

本文獲《聯合早報》授權轉載

