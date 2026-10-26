法國示威｜馬克龍稱將回應合理訴求　不排除宣布緊急狀態

法國示威持續數週，總統馬克龍（Emmanuel Macron）周一（26日）承諾，政府將公布「有力措施」回應合理訴求，但同時預料周末會有更多騷亂。他表示，若情況惡化，政府或考慮宣布緊急狀態。



馬克龍當日到第二大城市馬賽（Marseille）視察早前示威造成的破壞，他稱，此次示威活動一方面源於高中生抗議，另一方面源於高昂生活成本，表示已經指示政府回應此次社會運動背後的合理訴求。

他指，法國各地將「在不進入緊急狀態」的情況下維持公共秩序，但指如果「情況惡化」，不排除這一可能性。

2026年10月24日，法國巴黎，示威者躲在一塊木板後面，防暴警察在衝突中使用水砲。（Reuters）

他還批評，10月17日騷亂期間，社交平台將示威者引向犯罪、襲擊和搶劫，損害民主。

此次示威潮由最初的學生運動擴大至工會及「黃背心」示威者參與，全法數十個城市的示威活動於17日演變成騷亂，多地出現街頭暴力及搶掠，外界憂慮局勢失控。當局24日出動7萬警力應對，拘捕逾1400人。