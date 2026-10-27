巴西大選︱特朗普質疑選舉被操縱 弗拉維奧稱被要求交出護照
撰文：蕭通
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巴西10月25日舉行總統選舉次輪投票，自由黨候選人、前總統博索納羅（Jair Bolsonaro）之子弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）以得票48.21%落敗，拒絕承認結果。他26日表示，到監獄探視父親之後，被警方要求他交出護照及禁止出境。
另外，對於勞工黨候選人、現任總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）以得票51.79%勝選，贏得了歷史性的第四個總統任期，與博索納羅關係友好的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 質疑，選舉結果疑被操控。
特朗普26日表示，選舉結果必須無可爭議，而巴西大選的計票結果在他看來非常糟糕，「我認為計票方式非常不公正。坦白說，這看起來又是一場被操縱的選舉。」
弗拉維奧也拒絕承認敗選，他26日表示，在探望父親後遭警方要求交出護照，「我被當街命令交出護照，而且還被禁止離境。」
弗拉維奧表示，警方稱此要求是基於最高法院大法官的裁決，原因是其弟弟上周在播客節目中表示，如弗拉維奧敗選就應該流亡境外。
弗拉維奧稱，將會遵照警方要求，並否認計劃離開巴西。不過，對於他稱被命令交出護照等說法，巴西最高法院和警方尚未對媒體說明。
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