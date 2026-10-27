微軟向6萬名員工推出自願離職補償方案　佔全球員工總數逾四分一

微軟（Microsoft）10月26日宣布，將向6萬名員工推出自願離職補償方案，佔全球僱員總數逾四份一，適用於美國、加拿大、印度及英國指定職級的員工，涵蓋AI人工智能、Copilot、Xbox、Windows及人力資源等部門。這些員工須於12月初決定是否接受，並在年底離職。據知，此舉旨在控制成本，並為大規模的AI人工智慧投資籌集資金。



微軟周一表示，是次決定是為在巨額投資AI與資本效率之間取得平衡。執行副總裁兼人力資源主管Amy Coleman向員工發備忘錄指，方案為可能正考慮離開公司的員工提供新的選擇，讓他們在過渡期間獲得支持，亦讓參與的部門調整員工隊伍以適應不斷變化的需求。

今年5月，微軟曾向約9000名員工推出自願離職方案，最終有三成人接受。至7月，公司再裁減4800人。根據公司的年度報告，截至2026年6月30日，微軟在全球擁有22.3萬名全職員工。

AI人工智能，與人類（示意圖/unsplash@omilaev）

與其他科技巨頭一樣，微軟正在人工智慧資料中心和晶片領域投入數千億美元，這引發了投資者的審視，如此高昂的成本能否帶來相應的回報。