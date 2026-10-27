東京的士司機撿屍妙齡女乘客　事後竟留信「想再見我請撥這號碼」

日本東京一名20多歲女子日前酒醉搭的士返家，不料的士司機竟獸性大發，涉嫌闖入其住處並性侵。被害女子2天後在公寓信箱內，發現避孕藥及一封手寫信，信中還留下了司機的電話號碼，嚇得她立刻前往醫院就醫，並報警求助。



日的士司機撿屍酒醉女乘客 信箱留避孕藥、電話號碼

綜合日媒報道，事發於10月6日深夜，該名司機將酒醉的女乘客載到住處後，假裝好意扶對方到住處，隨後趁其不備，直接進入到房間內，並強行性侵她，過程長達約20分鐘。

日本東京一名20多歲女子日前酒醉搭的士返家，的士司機涉嫌闖入其住處並性侵。（示意圖，Unsplash@Nichika Sakurai）

事後，被害女子記憶模糊，2天後在公寓信箱內發現避孕藥，以及一封寫有嫌犯手機號碼的信，內容中提到「如果你想再見到我，請打這個號碼。」這時她才察覺自己可能遭到侵犯，急忙到醫院就醫並報警求助。

被害女子記憶模糊 日司機遭逮後否認犯行：非強迫

被害女子向警方表示，當時自己在的士上睡著，完全記不起來當晚發生了甚麼。警方獲報後隨即展開調查，透過附近監視器畫面及信中電話號碼等資料，鎖定疑犯是住在東京國分寺市的44歲的士司機。

被害女子向警方表示，完全記不起來當晚發生了甚麼。（示意圖，Unsplash@Sasun Bughdaryan）

報道指出，疑犯被逮捕後面對警方訊問，矢口否認犯行，還供稱雙方是合意性交，「並不是強迫的。」東京都警視廳表示，目前警方正在進一步調查事件的詳細經過。

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